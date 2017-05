RKHBS laat voorbij Schinveld

John Bothmer |

Op weg richting de nacompetitie speelde de ploeg van Mike Zwartjes de uitwedstrijd tegen laagvlieger Schinveld/Arx ICT. Koploper De Leeuw was op zaterdagavond reeds kampioen geworden door een moeizame 3-2 overwinning op Zwart-Wit ’19. Hierbij van harte gefeliciteerd!

Al in de 2de minuut brak Thymo Griesenbrock door over links, ging de 16 meter in en werd gevloerd. Tot grote frustratie van de betroffene legde de scheidsrechter de bal buiten het strafschopgebied. Danny Stoeber nam de vrije trap, deze werd gemist door 2 verdedigers en kwam uiteindelijk via Brian Amkreutz weer terecht bij Thymo Griesenbrock die vanaf de rand van de 16 meter maar net over schoot. Daarna volgde een periode waarin de thuisploeg gevaarlijk was via snelle uitbraken, met name over de linker flank. In de 10de minuut kreeg de thuisploeg een vrije trap aan deze linkerzijde, de bal werd hoog aan de tweede paal gelegd waar Tom Hendrix geheel vrijstaand mocht binnen koppen: 1-0, en RKHBS leek een moeilijke middag tegemoet te gaan.

De thuisclub counterde vrolijk verder met een aantal heikele situaties voor de goal van RKHBS tot gevolg. Na 20 minuten was het weer Thymo Griesenbrock die over links door brak, weer werd hij gevloerd binnen de 16 meter, en weer legde de scheidsrechter van dienst het leer niet op de stip.

RKHBS was duidelijk sterker, kreeg ook mogelijkheden via beide flanken met Thymo Griesenbrock en Bram Bemelmans op links en met name de sterk spelende Rens Hahnraths en Cyriel Palmen op rechts, maar de scherpte ontbrak bij de afronding. Na 35 minuten viel dan toch de gelijkmaker. Cyriel Palmen schoot op goal, de bal kwam in de kluts, Brian Amkreutz prikte het kunstleer richting spits Yarin Meessen, en deze verschalkte keeper Luc Smeets van dichtbij: 1-1.

Dit was de ruststand aangezien Toine Diederen met een mooie redding een nieuwe voorsprong van de thuisploeg voorkwam, en Danny Stoeber na een mooie actie van Rens Hahnraths, maar net naast schoot.

Direct na rust onderstreepte Cyriel Palmen zijn goede spel door diep te gaan over rechts, en na een combinatie met Rens Hahnraths de bal scherp en laag aan de eerste paal neer te leggen. Hier werd de instormende Danny Stoeber gehaakt, hij kwam ten val maar raakte wel nog de bal. De keeper kon echter een doelpunt voorkomen door gestrekt te gaan. Nog geen minuut later ging Bram Bemelmans voorbij zijn tegenstander en vrij op de goal af. Zijn afronding met de punt van de schoen was niet nauwkeurig genoeg waardoor ook deze kans niet werd omgezet in een goal.

In de 20ste minuut nam dezelfde Bram Bemelmans een corner kort op Thymo Griesenbrock, kreeg de bal terug, en legde deze hoog voor richting 2de paal. Hier kopte Yarin Meessen maar net over. Even later viel aanvaller Chendo Kolker in voor verdediger Tomyen van Lierop, waarbij de intentie van trainer Mike Zwartjes duidelijk was. Danny Stoeber nam een verre inworp, Brain Amkreutz kopte door en Bram Bemelmans tikte breed op Chendo Kolker. De nog geen 2 minuten in het veld staande Chendo schoot de bal droog in de kruising: 1-2. Nadat de keeper van de thuisploeg een enorme pegel van Rens Hahnraths uit zijn doel had weten te houden, liep RKHBS toch verder uit. Dezelfde Rens Hahnraths dolde 3 tegenstanders aan de linkerzijlijn, en stak de bal op Bram Bemelmans.

Deze legde breed op de vrijstaande Stefan Wesche, die al gezien had dat doelman Luc Smeets te ver voor zijn doel stond. Met een prachtige stift over de keeper besliste hij de wedstrijd, die in de 2de helft geen echte wedstrijd was: 1-3. Vlak voor tijd zette Brian Amkreutz aan voor een solo over rechts, schudde 2 spelers van zich af, en schoof de bal beheerst onder de vallende doelman in de goal: 1-4. Hierdoor won de ploeg van de Heerlerbaan nog vrij gemakkelijk na een moeizame start.

Foto RKHBS