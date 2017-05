Rkvv Voerendaal heeft de uitwedstrijd tegen vv Hellas met 1-0 gewonnen.

Analist /rkvv voerendaal |

Met de zeperd tegen Margraten in ons achterhoofd mochten we op bezoek bij onze gemeentegenoot Hellas. We wisten van tevoren dat het lastig ging worden want in derby’s spelen altijd meerdere factoren mee.

Daarnaast was het vrij warm door een brandend lente zonnetje. De beginfase was voor de thuisploeg en ze kregen een viertal kansen om de score te openen, maar Freek stond goed op zijn post. Na een combinatie tussen Alain en Michel over links kon Alain voorgeven. In de zestien stond Bram die de bal slechts kon schampen, maar daardoor viel deze wel perfect voor Brian die de 0-1 op het bord zette.

Kjell had hierna wellicht recht op een strafschop maar de scheids ging er niet in mee. Hellas bleef de opbouw zoeken maar dat leidde in de eerste helft niet meer tot doelpunten. Ook na rust was hun recept gelijk en we wisten het steeds beter onder de duim te krijgen.

In de counter werden we twee keer onterecht afgefloten wegens buitenspel waarmee ons de kans werd belet om de wedstrijd te beslissen. Hellas wist echter niet meer te scoren, waardoor we met drie belangrijke punten huiswaarts konden keren. Volgende week Sportclub thuis en de laatste week BMR uit. Nog twee keer knokken.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno

voor meer foto’s http://luchocarreno.nl/2017/04/30/30-04-2017-3e-kl-a-vv-hellas-rkvv-voerendaal/