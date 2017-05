Sylvia verzuimt Kakertse Boys over de knie te leggen     1-0 (0-0)

redactie van Parkstadactueel |

De derby tussen deze twee Landgraafse ploegen werd vandaag onder een stralend zonnetje op het veld van de Kakertse Boys gespeeld. Beide ploegen waren nog in de race om een periodetitel; Sylvia via de eindranglijst – bij winst kon de 3e plek worden overgenomen van Zwart-Wit dat zaterdagavond verloor van kampioen De Leeuw – en Kakertse Boys via de 3e periode.

Hoewel trainer Jordy Jeukens vanwege diverse blessures behoorlijk moest puzzelen, met name in de laatste linie, had de ploeg er alle vertrouwen in om de goede serie van de afgelopen weken voort te zetten. Het eerste gedeelte van de wedstrijd golfde aardig op een neer. Beide ploegen konden echter niet meteen een vuist maken en heel gevaarlijk worden. Na een minuut of 20 spelen was de eerste goede kans voor Sylvia. Rick Schmitz speelde zichzelf vrij in het strafschopgebied, maar vond Kakert-keeper Berendsen op zijn weg.

De volgende mogelijkheid was voor de thuisploeg. Nadat er bij diverse Sylvia-spelers zichtbare verbazing begon te ontstaan over enkele beslissingen van de scheidsrechter, besloot deze na een reactie op één van zijn keuzes, bij het eerste het beste duel om de bal een vrije trap aan de thuisploeg toe te kennen op de rand van het strafschopgebied. Jeffrey Stuart krulde de bal niet ver naast het doel.

Niet veel later was het Rick Borjans die uit een hoekschop van Chadny Jeukens de mogelijkheid kreeg om Sylvia op voorsprong te zetten, maar hij kon de bal uit de draai niet helemaal goed raken. Bij de volgende hoekschop was het echter wel raak; Rowan Kölker kreeg de bal voor zijn voeten en tikte de bal in het doel. Tot ieders verbazing zag de scheidsrechter dit – als enige, zo leek het – anders en oordeelde dat er ‘gewoon’ verder kon worden gespeeld.

De laatste kans in eerste helft kwam was voor de thuisploeg. In een sprintduel tussen Guido Caubo en Kakert-spits Kay Selder, leek Caubo deze te winnen tot het moment dat zijn hamstring ‘knapte’ en niet verder kon. Selder speelde gewoon door, kwam oog-in-oog met doelman Baiyron Godschalk, maar wist hem niet te verschalken. Ook in de rebound miste hij voor open doel. Zo gingen beide ploegen zonder te scoren aan de thee.

Ook in de eerste fase na de rust was het spelbeeld vergelijkbaar. Sylvia probeerde het spel te maken, maar was niet zorgvuldig genoeg in de afronding, Kakertse Boys bleef loeren op de counter en de scheidsrechter bleef vreemde en eenzijdige keuzes maken. Toppunt waren de 2 gele kaarten die Sylvia-aanvaller Rick Schmitz direct achter elkaar ontving, nadat hij zich na verschillende onbestrafte overtredingen hardop afvroeg wat er dan moest gebeuren om een keer een vrije trap mee te krijgen. Nadat ook Sylvia-trainer Jeukens van het veld werd gestuurd na een verzoek om uitleg over deze onterechte veldverwijdering van Schmitz én ook assistent-trainer Frohn hem om onduidelijke redenen nog diende te volgen, moest de ploeg het met nog een half uur te spelen dus tegen een overtal opnemen.

Niet veel later waren het dan ook de Kakertse Boys dat gebruik wist te maken van de extra ruimte die ontstond en uit een uitbraak de 1-0 scoorde. Toch was het Sylvia dat met een man minder het betere van het spel en had en de betere kansen creëerde. Na een goede aanval kreeg Sander Rutjens de mogelijkheid om uit te halen in het strafschopgebied, maar zijn schot miste de benodigde kracht. De volgende grote kans was voor Dennis Simonis; na goed doorlopen op de doelman van de thuisploeg, lukte het hem om de bal te ontfutselen en leek hij de bal in het vrije doel te kunnen tikken. Hij werd hier echter van onthouden door de doelman die Simonis met beide handen naar de grond trok. Een strafschop zou het voor iedereen logische gevolg zijn. Echter, in het verlengde van een lange serie voorgaande beslissingen, was er wederom één persoon die dit anders zag. Inmiddels was deze beslissing amper nog verrassend te noemen…

Waar de teleurstelling en frustratie bij heel Sylvia inmiddels duidelijk zichtbaar was, bleef de ploeg toch op zoek naar minimaal de gelijkmaker. Na een extra aanvallende wissel liep het aantal mogelijkheden nog op. Sylvia kregen nog enkele malen de mogelijkheid om aan te leggen rondom het strafschopgebied, maar de precisie in de schoten ontbrak. Aan de andere kant was het doelman Godschalk die met nog een drietal prima reddingen zijn ploeg in de wedstrijd hield, nadat er voor de thuisploeg wat meer ruimte ontstond door het genomen risico door de bezoekers.

De grootste kans was er vlak voor het eind eerst nog voor Rowan Kölker, die zijn inzet uit een hoekschop op de lat zag belanden en voor Sander Rutjens, die de bal daarna in de kluts voor zijn voeten zag belanden en snel moest handelen, maar zijn schot helaas in het zijnet terecht zag komen. Kort hierna volgde het laatste fluitsignaal.

Een enorme domper voor de ploeg uit De Voort, dat ondanks het schandalige optreden van de scheidsrechter in deze wedstrijd, zelf verzuimde ook met deze extra hindernis de Kakertse Boys over de knie te leggen. Volgende week wacht de uitwedstrijd tegen RKHBS, waarin men op zoek zal moeten naar revanche om deze bittere smaak weg te spoelen.

Bron rksvsylvia.nl

Fotoarchief Lucho carreno