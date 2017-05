Film’ de documentaire Austerlitz. De film laat de Holocaust zien door de ogen van de duizenden toeristen die concentratiekampen bezoeken.

Duitsland, 2016 / 94 minuten

Regie: Sergey Loznitsa

Met: op vrijdag inleiding door filosoof René Gabriëls

TICKETS

Vrijdag 5 mei / 20.00 uur TICKETS

Sergei Loznitsa plaatste zijn camera midden tussen de stroom toeristen die de concentratiekampen van Dachau en Sachsenhausen bezoeken.

In statische zwart-witshots observeert hij nauwgezet hun gedrag: de stelletjes in zomeroutfits die een selfie maken voor de poort met de leus ‘Arbeit macht frei,’ de vrouw die bevallig poseert voor een van de ovens, de man die rustig zijn nootjes eet als hij het ergste deel van het vernietigingskamp binnentreedt. Mensen dragen T-shirts met teksten als ‘Cool Story, Bro’ of ‘Jurassic Park.’

Een commanderende gids leidt haar groep als makke schapen rond. Loznitsa moet met zijn camera niet zijn opgevallen tussen al deze fotograferende en glazig om zich heen kijkende bezoekers. Zijn commentaarloze beelden roepen de vraag op of het voor individuen nog mogelijk is om de Holocaust passend te herdenken, als elke ervaring collectief wordt. Is een concentratiekamp een spektakel geworden?

Met de titel verwijst Loznitsa naar de gelijknamige roman van W.G. Sebald, over een man die als joods vluchtelingenkind werd beroofd van zijn eigen naam en geschiedenis.

René Gabriëls geeft vrijdag 5 mei een inleiding op de documentaire. Hij is als filosoof en docent verbonden aan de faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht.

In zijn onderzoeken stelt hij maatschappelijke problemen zoals armoede, de integratie van allochtonen, racisme op het werk en de kloof tussen burger en politiek centraal

Filmhuis De Spiegel

Schunck 5.0 Bongerd 18

045 577 22 79

reserveringen

info@filmhuisdespiegel.nl

www.filmhuisdespiegel.nl