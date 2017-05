Nationale Herdenking gemeente Heerlen 2017.

redactie van Parkstadactueel |

Op 4 mei aanstaande zal in Heerlen de Nationale dodenherdenking plaatsvinden onder het thema ‘geef vrijheid door’. De herdenking wordt dit jaar ook bijgewoond door vertegenwoordigers van de stad en de regio Aken, en door de Consul van de Israëlische ambassade. Ook inwoners worden van harte uitgenodigd de herdenking bij te wonen, die om 18.45 uur begint in de hal van het stadhuis aan het Raadhuisplein 1.

Op 4 mei worden tijdens de Nationale Herdenking de slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog tot op heden, wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies van internationale organisaties zijn gevallen dan wel door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen.

“De Nationale Herdenking gaat niet alleen over het herdenken van diegenen die hun leven verloren, maar ook over samen stilstaan bij het heden en de toekomst, zodat we de vrijheid kunnen doorgeven aan hen die na ons komen”, stelt burgemeester Ralf Krewinkel.

“Daarom is het belangrijk dit moment te delen met jong en oud. En daarom ben ik ook blij dat dit jaar de Consul van de Israëlische ambassade, de heer Ofar Saado, en onze Duitse vrienden, de heer Helmuth Etschenberg van de Städteregion Aachen en de heer Peter Sellung als vertegenwoordiger van de stad Aachen aanwezig zullen zijn.”

Programma

Genodigden en belangstellenden zijn om 18.35 uur welkom in de hal van het stadhuis aan het Raadhuisplein in Heerlen. Hier worden ze welkom geheten door Dick Gebuys, voorzitter 4 en 5 mei comité. Er worden voordrachten gehouden door Dan Lumey, Jan Bardoul en twee middelbare schoolleerlingen. Burgemeester Ralf Krewinkel houdt een korte toespraak. De bijeenkomst wordt muzikaal opgeluisterd door het Pancratiuskoor.

Rond 19.30 uur verlaten de aanwezigen de hal en stellen zij zich op voor het stadhuis in een stoet voor de stille tocht naar de Gedachteniskapel aan de Akerstraat. Na aankomst wordt om 19.58 uur de “Last post” gespeeld door harmonie T.O.G. Welten, gevolgd door twee minuten stilte.

Aansluitend wordt het Wilhelmus gespeeld, een gedicht voorgedragen door Roos Schiffeleers van groep 8a van de Tarcisiusschool en richt burgemeester Ralf Krewinkel het woord tot de aanwezigen.

Vervolgens worden kransen gelegd bij het monument en wordt het programma afgesloten.

Foto’s®Parkstadactueel/Tom de Cock