redactie van Parkstadactueel

“Vrijheid geef je door”

“Het persoonlijke verhaal”

De Tweede Wereldoorlog ligt inmiddels ver achter ons. Het aantal mensen dat die oorlogsperiode zelf bewust heeft meegemaakt wordt almaar kleiner. Herdenken – en daarmee ook vieren – blijft echter onverminderd belangrijk. Belangrijk om je te beseffen dat de vrijheid waarin we leven niet vanzelf is gekomen. Je er bewust van te zijn dat anderen zich voor onze vrijheid hebben ingezet en inzetten. Zelfs met gevaar voor eigen leven. Vroeger én nu.

Het persoonlijke verhaal krijgt daarbij een steeds grotere rol. Hoeveel stille verhalen zijn al verloren gegaan? Wie kan zich alle emotionele en persoonlijke verhalen van al die ogenschijnlijk kleine momenten nog herinneren. Verhalen uit eigen ervaring, verhalen van opa en/of oma, een oudere neef

of nicht, de buurman of -vrouw.

Het Comité 4 en 5 mei Heerlen zal dit jaar de focus leggen op de persoonlijke verhalen die de

regionale geschiedenis zo’n herkenbaar gezicht geven. Zo passeert het bombardement op de Sittarderweg, de verkeerde bom op de Burg. Waszinkstraat maar ook de verdwaalde bom bij Leenhof, waar vier kinderen uit één gezin doodbleven. Of het verraad van een onderduikersgastzin door de eigen zoon in de buurt van het Tempsplein. Kleine verhalen maar o zo typerend voor toen. Het programma voor 4 mei en 5 mei 2017 ziet er als volgt uit:

4 meiStadhuis

Vanaf 18.45 uur vindt er een serene plechtigheid plaats in het gemeentehuis van Heerlen, waarbij de burgemeester van Heerlen, dhr. Ralf Krewinkel en de voorzitter van Comité 4 en 5 mei Heerlen,

Dick Gebuys een korte toespraak houden en aandacht zullen vragen voor de vraag: Waarom herdenken toch zo belangrijk blijft. Jan Bardoul, voorzitter Heemkundevereniging Heerlen Stad en die een prominente rol gespeeld heeft in de Stichting Lodewijk Foijer, (o.a. verantwoordelijk voor plaatsing Stolpersteine in de stad) gaat in op het persoonlijke verhaal.

Door de jaren heen heeft hij op zijn zoektocht naar deze verhalen een schat aan informatie verzameld die niet verloren mag gaan. Ze draagt bij aan de een belangrijk stuk geschiedenis van onze regio. Dan Lumey, dichter, draagt voor uit eigen werk, alsook een leerling van het Sintermeerten College te Heerlen

Het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius luistert de plechtigheid op met gepaste zang. Stille tocht Aansluitend zal er in een stille tocht gewandeld worden naar de Gedachteniskapel aan de Akerstraat.

Daar zal de plechtigheid vervolgd worden waarbij naast burgemeester Ralph Krewinkel die een korte toespraak zal houden, Roos Schiffeleers, leerling van groep 8 van de Tarcisiusschool het nationaal winnend gedicht zal voordragen en Pearl Theunissen van basisschool de Ganzerik uit Heerlerheide draagt een gedicht voor van Judith Pieters.

Diverse personen/vertegenwoordigers zullen kransen leggen. De plechtigheid wordt muzikaal begeleid, inclusief de ‘Last Post’ om 20.00 uur, door Harmonie T.O.G. uit Welten.

Herdenkingsconcert

Ook dit jaar verzorgt het Comité 4 en 5 mei Heerlen het Herdenkingsconcert in Parkstad Limburg Theaters te Heerlen.

Na de plechtigheden van 4 mei in Heerlen zal om 20.45 uur een sfeervol programma starten.

De Koninklijke Harmonie Heerlen speelt o.a. de Mauthausen Liederen van Mikis Theodorakis. Daarbij treedt Mayya Aprossina op. Het May Four Quartet zingt het Requiem voor de Mens van Rob Goorhuizen. Eline Hensels en Paul Huijts spelen twee stukken voor cello en piano.

5 mei Bevrijdingsfestival

Na het succes van vorig jaar, wordt er in samenwerking met poppodium NIEUWE NOR de vierde editie van Bevrijdingsfestival Heerlen georganiseerd. Samen met de inwoners en bezoekers van Heerlen wordt de vrijheid gevierd. Het belooft weer groter, spannender en leuker te worden dan de voorgaande jaren: twee podia boordevol live- en electronische muziek op het Pancratiusplein-Zuid.

En dat helemaal gratis toegankelijk! Op vrijdag 5 mei 2017 komen o.a. Jaya The Cat, Compact Disk Dummies, Son Mieux, Call It Off, Darlyn en De Nachtdienst naar Heerlen! Naast deze toppers op de Gulpener Stage zie je op de Parkstad Popstad Stage de grootste talenten uit onze regio!

Bezoek voor meer informatie: www.nieuwenor.nl

Documentaire

In samenwerking met het Filmhuis Heerlen en Stichting Vlot heeft Comité 4 en 5 mei Heerlen het

initiatief genomen om de schokkende documentaire Austerlitz van Sergei Loznitsa te vertonen op 4 en 5 mei a.s. om 20.00 uur in Filmhuis de Spiegel te Heerlen.

Sergei Loznitsa plaatste zijn camera midden tussen de stroom toeristen die de concentratiekampen van Dachau

en Sachsenhausen bezoeken.

In statische zwart-witshots observeert hij nauwgezet hun gedrag: de stelletjes in zomeroutfits die een selfie

maken voor de poort met de leus ‘Arbeit macht frei,’ de vrouw die bevallig poseert voor een van de ovens, de

man die rustig zijn nootjes eet als hij het ergste deel van het vernietigingskamp binnentreedt. Mensen dragen Tshirts

met teksten als ‘Cool Story, Bro’ of ‘Jurassic Park.’

René Gabriëls geeft vrijdag 5 mei een inleiding op de documentaire. Hij is als filosoof en docent verbonden aan de faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht.

In zijn onderzoeken stelt hij maatschappelijke problemen zoals armoede, de integratie van allochtonen, racisme op het werk en de kloof tussen burger en politiek centraal

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel