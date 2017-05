Deze week verschijnt een nieuwe editie van het Samen Leven Journaal in Kerkrade

redactie van Parkstadactueel |

Samen Leven Journaal editie mei 2017

In Kerkrade hebben de organisaties MeanderGroep Zuid-Limburg, LEVANTOgroep, SGL, XONAR, Impuls, Radar, GGD Zuid Limburg, het Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kerkrade en de gemeente Kerkrade de handen ineengeslagen. Want door krachten te bundelen en mogelijkheden beter op elkaar af te stemmen, kan men meer betekenen voor de mensen die zorg en hulp nodig hebben.

In het ‘Samen Leven Journaal’ lichten alle betrokken partijen in interviews en artikelen diverse ontwikkelingen en mogelijkheden van Samen Leven toe. Ook worden praktische tips en belangrijke contactadressen gegeven en is te lezen welke rol de inwoners van Kerkrade in deze ontwikkeling spelen.

De eerste editie van het Samen Leven Journaal is in april 2016 verspreid in Kerkrade. Daarna zijn er regelmatig vervolg edities verschijnen. Deze week is of wordt weer een nieuwe editie verspreid: u vindt het Samen Leven Journaal editie mei 2017 in het hart van het huis-aan-huis weekblad 1Kerkrade.

Inwoners van Kerkrade die een NEE-NEE-sticker op hun brievenbus hebben, kunnen een exemplaar van 1Kerkrade ophalen aan de balie van het stadskantoor. Of bekijk nu het Samen Leven Journaal editie maart 2017 digitaal (PDF).

Ook in de toekomst zullen inwoners van Kerkrade middels nieuwe edities van het Samen Leven Journaal, flyers en bijeenkomsten in de wijk geïnformeerd blijven over de meest recente ontwikkelingen binnen Samen Leven Kerkrade.

