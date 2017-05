Magic Music Night Zoumana Diarra Duo (Mali) in het cultuurhuis.

Magic Music Night

Zoumana Diarra Duo (Mali)

Datum: Zaterdag 6 mei

Aanvang 20.30 u

Entree: €10 voorverkoop / €13 avondkassa.

De Malinese multi-instrumentalist Zoumana Diarra won al op zijn 17de de eerste prijs van de ‘Biennale Artistique et Culturelle de la Jeunesse’, een belangrijke prijs voor jonge muzikanten uit Mali en omliggende landen. Deze prijs zorgde ervoor dat hij ging spelen bij het legendarische orkest Railband du Bamako. In Afrika speelde hij verder o.a. met Super Biton de Segou, Super Djattta Band (met Zani Diabate), Super Rail Band, Alpha Blondy en Salif Keita. Inmiddels is Zou uitgegroeid tot een muzikale duizendpoot. Voor zover bekend is hij de enige muzikant ter wereld die een kora met maar liefst 44 snaren bespeelt. Daarmee vernieuwt hij het meer dan duizenden jaren oude spel van koraspelers uit West-Afrika.

Zou is gitarist in het project de ‘Five Great Guitars’,een initiatief van Jan Kuiper waarbij vijf meester-gitaristen samen op het podium staan. Ook heeft hij in veel cross-overprojecten gespeeld met uiteenlopende orkesten en artiesten, zoals het Concertgebouw Orkest, Leonie Jansen, Trijntje Oosterhuis, Harry Sacksioni, Habib Koite, Kareyce Fotset en Jan Akkerman.

Zoumana Diarra Duo treedt hij op met een zanger die hem tevens begeleid op percussion. Hij put uit eigen composities en er is ruimte voor improvisaties op kora, ballafoon en gitaar.

Reserveren: info@ap-artevents.nl

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Foto ap-artevents