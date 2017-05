Bevrijdingsfestival Heerlen 2017 Pancratiusplein Zuid.

Bevrijdingsfestival Heerlen vindt plaats op het Pancratiusplein-Zuid in Heerlen en wordt georganiseerd door poppodium NIEUWE NOR in opdracht van ‘Comité 4 & 5 Mei Heerlen’ en in samenwerking met Gemeente Heerlen. Het festival is gratis toegankelijk.

Georganiseerd door Bevrijdingsfestival Heerlen en 7 anderen

Tijdschema!



Vier de vrijheid! De vierde editie van Bevrijdingsfestival Heerlen is een feit en belooft weer groter, spannender en leuker te worden dan de voorgaande jaren: twee podia boordevol live- en electronische muziek op het Pancratiusplein-Zuid. En dat helemaal gratis toegankelijk! Op vrijdag 5 mei 2017 komen o.a. Jaya The Cat, Compact Disk Dummies, Son Mieux, Call It Off, Darlyn en De Nachtdienst naar Heerlen! Naast deze toppers op de Gulpener Stage zie je op de Parkstad Popstad Stage de grootste talenten uit onze regio!



GULPENER STAGE

Jaya The Cat [14:30 uur, Gulpener Stage]

Deze Amerikaanse band, die momenteel is gevestigd in Amsterdam, speelde eerder op festivals als Lowlands, Pukkelpop en Vans Warped Tour. Jaya The Cat is een feestelijke mix van reggae, ska en punk-rock, vermengd met dub en dancehall beats, die de perfecte soundtrack vormt bij een absurd en dansbaar feest. Op 5 mei is het de beurt aan Bevrijdingsfestival Heerlen!

Call It Off [16:15 uur, Gulpener Stage]

“Deze band heeft de shit op orde. De liedjes spelen ze vanuit het hart”, aldus 3voor12 over het optreden van Call It Off tijdens Eurosonic Noorderslag 2017. De Eindhovense band speelt poppunk met catchy hooks en een hoge dosis energie. Vuisten in de lucht en ‘scream your heart out’!

‘Ceremonie Bevrijdingsvuur’ [17:30 uur, Gulpener Stage]

Met o.a speech Burgemeester Ralf Krewinkel, voordracht stadsdichter Merlijn Huntjens en optreden Wybe Zijlstra (winnaar Kunstbende).

Darlyn [19:00 uur, Gulpener Stage]

De rauwe, rootsy sound met meerstemmige zang van Darlyn weet te boeien en overtuigen, zowel in intieme liedjes als in de meer dynamische songs. Buiten de landsgrenzen ging hun song ‘Stepping Stone’ viral op Spotify en werd het opgenomen in verschillende playlists, waardoor de teller nu op ruim een half miljoen streams staat.

Son Mieux [20:30 uur, Gulpener Stage]

Son Mieux is Camiel Meiresonne – voormalig toetsenist van Soul Sister Dance Revolution – en maakte in 2016 indruk tijdens de 3FM Serious Talent Tour in de NIEUWE NOR. Hij schrijft zijn liedjes in het holst van de nacht en daarom klinkt zijn muziek zowel intiem als uitbundig. Son Mieux pakt je op en neemt je mee op reis door zijn wereld. Vreugde, plezier, pijn, angsten en misschien een verdwaald liefdesverhaal.

De Nachtdienst [22:00 uur, Gulpener Stage]

De Nachtdienst is een opwindende cocktail van hiphop, jazz en soul. De band is gebrouwen in het Amsterdamse ondergrondse en gekruid door het nachtleven. Bij elke live show – gevuld met struikelbeats en ontwrichtende akkoorden – weet het eigenzinnige collectief telkens weer enerverende energie los te maken bij het publiek.





Compact Disk Dummies [23:15 uur, Gulpener Stage]

Een ideale afsluiter voor Bevrijdingsfestival Heerlen 2017? Die moet zowel elektronisch zijn maar mag ook iets met gitaren hebben! Het is leuk als deze pop is, maar ook een vleugje new wave heeft. Maar óók heel dansbaar graag, en liefst met vette songs die stuk voor stuk catchy zijn en die je als je naar huis gaat niet zomaar uit je hoofd kan krijgen. Gevonden! Het electro-punktrashclashrock-duo Compact Disk Dummies uit Kortrijk (BE) zorgt dat de beentjes voor een laatste keer losgegooid mogen worden. Hier is dé ideale afsluiter van Bevrijdingsfestival Heerlen 2017!

PARKSTAD POPSTAD STAGE



Lapschwanz [14:00 uur, Parkstad Popstad Stage]

lapzwans zn. ‘luilak, nietsnut’. Lapschwanz, finalist tijdens afgelopen editie van Nu Of Nooit, speelt naar eigen zeggen niet zozeer één muziekstijl, maar is een crossoverband. ZEF Magazine heeft een duidelijke omschrijving voor het Heerlense viertal: “Lapschwanz knalt als een malle.”







The Ten Bells [15;30 uur, Parkstad Popstad Stage]

“Vuige dansbare rock met catchy riffs”, aldus The Ten Bells. Hun muziek wordt beïnvloed door bands als Arctic Monkeys, De Staat en Eagles Of Death Metal. Afgelopen december won het viertal de bandwedstrijd Nu Of Nooit en won daarmee de openingspot van Pinkpop 2017. Maar voordat de heren over Megaland denderen, zijn ze eerst nog te horen tijdens Bevrijdingsfestival Heerlen. Hear ye! Hear ye!





Phoenix’Ashes [17:00 uur, Parkstad Popstad Stage]

Phoenix’Ashes is de perfecte mix van snoeihard, melodieus en catchy hooks. De Heerlense band houdt het midden tussen hardcore, metal en punk, en speelde het afgelopen jaar diverse Europese tours en festivals. Speciaal voor Bevrijdingsfestival Heerlen worden de akoestische gitaren weer uit de kast gehaald en spelen ze een snoeiharde semi-akoestische set.

Cal & The Leavin’ Train [18:15 uur, Parkstad Popstad Stage]

Cal & The Leavin’ Train speelt – onder leiding van frontvrouw Calien Eurlings – stevige, catchy popsongs met een vleugje americana. ZEF Magazine werd tijdens het recenseren van hun mini-album “[…] aangenaam verrast door de pakkende sound, die met hammond, sax, ruige gitaarsolo’s en een vette stem, goed binnenkomt en menig luisteraar zal pakken” en vergeleek de band met The E Street Band van Bruce Springsteen.

Iman Free [19:45 uur, Parkstad Popstad Stage]

Plezier en passie om elke zaal compleet uit hun dak te laten gaan. Iman Free is het afgelopen jaar druk bezig geweest met het schrijven van een pakkend debuut; een goede afwisseling van passievolle ballads en stevige songs met een ruig hiphop randje. Artiesten waar frontvrouw Mariam Ouhbib en haar band veel inspiratie uit halen, zijn Lauryn Hill, Sade, Alicia Keys en Bruno Mars.

Red Ribbon Army [21:15 uur, Parkstad Popstad Stage]

Red Ribbon Army bracht in september 2016 het album ‘Interracial’ uit met daarop een alvast drie fijne videoclips: ‘Niet Bang’, ‘A.E.B.W.A.’ en ‘Hode’. Telkens hoor je die herkenbare jaren 90 vibe, maar tegelijkertijd klinkt het ook heel erg van nu. En dus zijn Broes Weeyn, Dat Guy, Monk en Jonasty, net zoals in 2012, toen ze scoorden met hun video ‘Save De Dag, weer helemaal terug als een van de leukste acts in de Parkstedelijke hiphop-scene.

YAYAYA [22:45 uur, Parkstad Popstad Stage]

YAYAYA, trap beats met hardstyle- en moombahton-invloeden, is het nieuwe project van de Heerlense Gert-Jan van Stiphout (Subp Yao!) en Kees Berkers (Baby Galaxy). ‘The most comprehensive website for fans of electronic dance music’, The Untz omschrijft het als “infectious tracks that will absolutely captivate the dance floor!”





Bron en tekst Poppodium Nieuwe Nor

Foto cover®Parkstadactueel/Lucho Carreno