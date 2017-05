Competitie JO19 Hoofdklasse J Bekkerveld – SV Budel 4-1

John Angerer |

Zaterdag 30 April 2017

9′ min 1-0 Tim Niemarkt (assist Rowan Vanwersch)

26′ min 2-0 Kay in ’t Ven (assist Mel Angerer)

55′ min 3-1 Aron Fredrix (assist Mel Angerer)

77′ min 4-1 Luca Fredrix (assist Timo Gompelmann)

Gele kaart : Martijn van der Pohl

Tegenstander in de laatste thuiswedstrijd van de reguliere competitie was SV Budel dat eerder dit seizoen overtuigend met 2-0 won van Bekkerveld. Bij Bekkerveld ontbrak alleen de geblesseerde Daan Winthagen.

Voor beide teams stond niets meer op het spel in deze wedstrijd. Budel kan niet meer promoveren of degraderen en Bekkerveld is reeds geplaatst voor de promotie play-offs, die Zaterdag 13 mei a.s. van start gaan.

Net als in de eerder gespeelde wedstrijd bleek Budel ook zaterdag weer een lastig te bespelen tegenstander voor Bekkerveld. Desondanks kwam Bekkerveld al vroeg op voorsprong, toen Tim Niemarkt na een assist van Rowan Vanwersch in de 9′ minuut 1-0 scoorde. Bekkerveld bleef geduldig van achteruit opbouwen en creëerde zo meerdere mogelijkheden om tot scoren te komen. Slordig afwerken verhinderde echter een hogere score.

Pas in de 26′ minuut kon Kay in ’t Ven de 2-0 aantekenen na een assist van Mel Angerer.

Een onoplettendheid in de 40′ minuut leidde tot de 2-1 aansluittreffer van Budel.

Vlak voor de pauze verving Timo Gompelmann Kay in ’t Ven op het middenveld.

Na de rust veranderde er weinig in het spelbeeld en in de 55′ minuut scoorde Aron Dredrix de 3-1 na een assist van Mel Angerer. Na deze treffer kwam Marouan Bouta in het veld voor Rowan Vanwersch.

Aansluitend wisselde trainer Marcel Quaedvlieg Jem Inceman, Martijn van der Pohl en Marijn Gulpen voor respectievelijk Dennis Petit, Reinier Derks en Aron Fredrix.

In de 77′ minuut scoorde tenslotte Luca Fredrix de 4-1 eindstand na een assist van Timo Gompelmann.

Volgende week staat uit tegen IVO de laatste wedstrijd van de competitie op het programma. Martijn van der Pohl is voor deze wedstrijd geschorst als gevolg van een kinderachtig gegeven gele kaart.

Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno

klik hier voor de volledige http://luchocarreno.nl/2017/04/30/28-4-2017-bekkerveld-jo19-1-sv-budel-jo19-1/