Nationale dodenherdenking 4 mei in Simpelveld.

Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale Dodenherdenking plaats. In het hele land worden dan de Nederlandse oorlogsslachtoffers herdacht. In onze gemeente vindt de herdenking plaats om 19.15 uur met een viering in de St. Remigiuskerk in Simpelveld.

Aansluitend aan deze viering gaan de aanwezigen naar het Monument aan het Oranjeplein in Simpelveld. Om 20.00 uur wordt daar, net zoals in het hele land, 2 minuten stilte in acht genomen. Daarna vindt de kranslegging plaats.

Het monument aan het Oranjeplein is in 1948 onthuld ter nagedachtenis aan oorlogsslachtoffers uit Simpelveld.

