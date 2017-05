SCHAESBERG DAMES HOUDEN DRUK OP KOPLOPER.

Na de uitschakeling in de halve finale van de beker rest de dames niets anders dan het seizoen zo goed mogelijk af te sluiten in de competitie. Om de eerste plaats nog te kunnen bereiken is het team afhankelijk van een misstap van in ieder geval DBSV en (door het gelijke puntenaantal) in mindere mate van RKHBS.

Naar anderen kijken heeft echter pas zin als je zelf je taak volbrengt en de resterende wedstrijden winnend weet af te sluiten. Eerste horde daarbij was RKHSV. Een, vooral uit, lastig te bespelen team waar in de heenwedstrijd 2 punten werden verloren (1-1).

Ditmaal was Schaesberg heer en meester op het veld en creëerde met goed veldspel de nodige doelkansen. Nadat Melanie en Jill al vroeg de score hadden kunnen openen was het in de 32ste minuut Mel die met een schitterende volley op assist van Jill de 1-0 tussen de handen van de doelvrouwe door tegen de touwen joeg.

Nog voor rust werd de score verdriedubbeld. De keepster liet een voorzet van Mel los en Marjolein was er als de kippen bij om de 2-0 binnen te tikken. Niet veel later viel een corner van Mel pardoes voor de voeten van Steph bij de 2de paal en die liet die kans niet onbenut.

Gemakzucht sloop heel even in de ploeg met deze comfortabele voorsprong waardoor RKHSV in de eerste minuten van de 2de helft 2-maal gevaarlijk kon worden. De schoten misten echter net precisie waardoor de marge op 3 bleef. Sterker nog…na de eerste en enige kansen voor RKHSV was het Marjolein in minuut 50 die een prima assist van Maud tot doelpunt promoveerde en zo de wedstrijd, voor zover dat nog niet het geval was, definitief in het slot gooide.

Nog voor de 65ste minuut verstreken was, was het halve dozijn bereikt. Mel scoorde prima in de korte hoek na een fraaie combinatie met Steph en enkele minuten later liep een verdedigster van RKHSV de bal na een scherpe voorzet van Melanie in het eigen doel.

Na de 6-0 kregen Jill, Marjolein en Maud nog kansen om de score verder op te voeren, maar de bal wilde er niet meer in.

Een goede overwinning tegen een, dat moet wel gezegd worden, verzwakt RKHSV ten opzichte van de heenwedstrijd. Nog 2 wedstrijden te gaan waarin wij in ieder geval 6 punten moeten halen en verder moeten hopen op puntverlies van de Maastrichtse studenten.

Tekst Andries Bemelmans

Foto vv Schaesberg VR1