Beursvloer Parkstad 2017 waar ondernemers en maatschappelijke organisatie elkaar vinden.

Op dinsdag 9 mei 2017 vindt de derde editie van de Beursvloer Parkstad aan Zet plaats. Tussen 14.00 en 17.00 uur ontmoeten bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar in het Parkstad Limburg Stadion. Zet deze datum dus alvast in uw agenda!

De Maatschappelijke Beursvloer Parkstad aan Zet! is een regionaal evenement waarbij vraag en aanbod op gebied van maatschappelijke behoeftes, in een informele, dynamische sfeer én met gesloten beurzen worden verhandeld. Gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties ontmoeten elkaar op de beursvloer. Niet om er aandelen te verhandelen, maar om met gesloten beurzen zoveel mogelijk matches tot stand te brengen.

Als ondernemer geeft u door deelname aan de Beursvloer concrete invulling aan uw betrokkenheid bij de regio Parkstad. U kunt uw steentje bijdragen door tijdens de beursvloer afspraken te maken met een stichting, vereniging of instelling met een onvervulde wens of behoefte. Wat u te bieden heeft is voor maatschappelijke organisaties vaak zeer gewenst. De maatschappelijke organisatie zal ook een tegenprestatie aanbieden aan u als ondernemer om op deze wijze u maatschappelijk betrokken ondernemen te waarderen.

Beursvloer Parkstad in ‘t kort

Datum: Dinsdag 9 mei

Locatie: Parkstad Limburg Stadion, Roda JC-Ring 1, 6466 NH Kerkrade

Ontvangst: 13.00 uur

Beursvloer: 14.00 tot 16.00 uur

Bekendmaking resultaten & netwerken: 16.00 tot 17.00 uur

Op de website, www.parkstadaanzet.nl vindt u uitgebreide informatie over de Beursvloer Parkstad. U vindt er voorbeelden van matches en het huidige vraag en aanbod tot nu toe. Wacht dus niet langer en meld u aan op www.parkstadaanzet.nl!

Download de folder Beursvloer Parkstad 2017