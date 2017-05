Blaaskwintet Zuiderwind zorgt voor beklijvende muziekervaring

Ton Reijnaerts |

Zaterdag 13 mei speelt het blazersensemble Zuiderwind de avontuurlijke muziekvoorstelling ‘Villa Musica’ in Theater landgraaf.

Villa Musica is een muzikaal verhaal over het leven van muzieknoten. Mevrouwtje Si, Neefje Do en oude dame Mi, ze leven allemaal samen in een groot, hoog huis en beleven de spannendste avonturen. De muziekvoorstelling is gebaseerd op het werk ‘Residentie Musica’ van Jan Coeck en hun muzikale avontuur start met de Zuiderwind Ouverture, gecomponeerd door Gregory Ksiondzyk. Een leerzame, maar bovenal leuke muziekvoorstelling voor kinderen van zes t/m twaalf jaar. Review Villa Musica in Maaseik: directrice van de lagere school: “Je kan je geen betere notenleerles wensen. Dit blijft de kinderen hun hele leven bij.”

Het vorige seizoen presenteerde Ensemble Zuiderwind met succes het muzieksprookje ‘Peter en de wolf’ in Theater Landgraaf. Dit seizoen zijn ze gelukkig weer van de partij met hun nieuwe productie ‘Villa Musica’. Het blaaskwintet Zuiderwind bestaat uit vijf enthousiaste professionele muzikanten: Dwarsfluit – Astrid Handels, Hobo – Dorien Schrooten, Klarinet – Michèlle Geerlings, Hoorn – Txemi, Etxebarria, Fagot – Inge Peters

In deze voorstelling werkt het ensemble bovendien samen met sopraan/verteller Aline Lermytte.

De voorstelling in Theater Landgraaf begint om 19.00 uur. De entree bedraagt €8,- voor volwassenen en € 6,- voor kinderen. Reserveren: info@theaterlandgraaf.nl / tel. 045-5310929

Aan de voorstelling is een kleurwedstrijd verbonden (te downloaden via http://www.theaterlandgraaf.nl/php/voorstelling.php?id=1212). Lever de kleurplaat vóór de voorstelling in. Direct na de voorstelling wordt de winnaar bekend gemaakt

Een audio-fragment: http://www.zuiderwind.eu/sites/default/files/geluidsfragmenten/KSIONDZYK%20GREGORY-%20ZUIDERWIND%20OUVERTURE%20%28EDUCATIE%20VILLA%20MUSICA%29.mp3

Foto’s blazersensemble Zuiderwind