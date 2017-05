Duitsland, Frankrijk, Verenigde Staten, 2016 /118 minuten

Regie: Jim Jarmusch

Met: Adam Driver, Golshifteh Farahani, hond Nellie, e.a

Zaterdag 6 mei / 20.00 uur

Zondag 7 mei / 14.00 uur

Maandag 8 mei / 20.00 uur

Filmmaker Jim Jarmusch toont zich opnieuw de meester van de onthaasting in dit liefdevolle portret van buschauffeur Paterson (Adam Driver), die in het gelijknamige stadje Paterson een rustig en goed leven leidt. We volgen een week uit zijn leven.

Paterson staat iedere ochtend om zes uur op, gaat met zijn lunchtrommeltje naar de bus, rijdt zijn route, keert om zes uur ’s avonds terug naar zijn vrouw Laura, laat zijn Engelse buldog Marvin uit en drinkt een biertje in de lokale stamkroeg. Op rustige momenten beschrijft hij gebeurtenissen van de dag in gedichten die hij later voorleest aan Laura. Observaties van de kleine dingen in het leven: een luciferdoosje, de regen. Een tevreden man in een harmonieuze, eenvoudige setting.

Laura, zijn vrouw, bruist daarentegen van energie en ambitie. De ene dag wil ze muzikante worden, dan weer kunstenares. Ze stimuleert Paterson zijn gedichten uit te geven, terwijl hij ze enkel ter eigen vermaak schrijft.

Paterson is een film met weinig tot geen spanning en sensatie. Paterson accepteert zijn leven zoals het is en observeert met liefde en mededogen zijn medemensen. Met deze film bewijst Jarmusch dat ook normale levens interessante films kunnen opleveren. (D.P.)

★★★★★ Volkskrant – “Een film die de wereld met een liefdevolle blik bekijkt, is er een om te koesteren. Regisseur Jim Jarmusch laat in Paterson de schoonheid van het onopvallende bestaan zien.”

★★★★ Parool – “Jarmusch brengt met Paterson een ode aan een levensstijl die gaat om wat werkelijk van waarde is in een leven.”

