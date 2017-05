Ton Reijnaerts |

P.O.P.-U.P:

Swingend en cool opera-ballet voor kinderen

Op zoek naar een eerste kennismaking met opera en ballet voor uw (klein)kinderen?

De zomeropera Alden Biessen in Bilzen biedt daartoe tussen 17 en 20 juni een unieke gelegenheid. P.O.P.-U.P. is een onweerstaanbare mix van het romantische ballet van Coppélia en muziek van Donizetti, uit de opera Don Pasquale. Wat gebeurt er wanneer Dr. Pasqualius, die enkel dansende poppen kan maken, geconfronteerd wordt met een zingende pop, gecreëerd door zijn rivaal Dr. Donizetti? Je ziet en ervaart het in deze coole, swingende kinderopera, met Hanne Roos, Ilona Biernacki, Koen van Agtmael en Dirk Van Vaerenbergh in de hoofdrollen. De voorstelling van ca 50 minuten vindt plaats in de Rijschool op het schitterende domein van de Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen, kort achter de grens bij Maastricht. Doelgroep : kinderen van 6 tot 10 jaar

Publieksvoorstellingen: 17 en 18 juni om 14.00 en om 16.00u. Prijs per ticket : € 12,00 plus € 2,00 administratiekost per bestelling. De e-tickets worden gemaild na ontvangst van betaling.

Schoolvoorstellingen: 19 en 20 juni om 11.00 en 13.30u. Prijs per leerling: € 5,00, begeleidende leerkrachten mogen gratis mee inschrijven. Meer info en inschrijvingen via E: info@zomeropera.be)