Collins Live Experience De ultieme Phil Collins belevenis!

Collins Live Experience

Datum: zondag 7 mei

Aanvang: 14.00 uur

Entree: €10

Begin 2016 besluiten toetsenist Ralph Hopstaken en bassist Mark van Sambeeck samen een Phil Collins tribute band op te richten. Doel is de ultieme Phil Collins belevenis te kunnen brengen aan het publiek. Na een opstartperiode met audities, repetities, try outs, is het zover. Wie zijn de leden van de band? Jean Louis Finta is de frontman en heeft zich de sound en performance van Phil eigen gemaakt. Samen met 2 backing vocals, Marlies Driessen en Nina Meulendijks staan de kenmerkende zangpartijen als een huis. Drummer van de band is Wouter Houben. Mathias Lang, de Oostenrijkse gitarist, is er een van formaat. Onder muzikale aanvoering van trompettist Jeroen van Keulen, die de meeste arrangementen schreef, zijn de Collins Live Experience Horns, met trompettist Robin Jansen van Galen, trombonist Tim Messerschmidt en saxofoniste Anne Raafs, compleet.

Kom kijken naar deze getalenteerde groep muzikanten en luister deze middag naar de grootste hits van Phil Collins en Genesis.

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html

Foto Cultuurhuis Heerlen