  Stichting Top Volleybal Parkstad organiseert op 27 mei een selectie training.

redactie van Parkstadactueel |

Ook het seizoen 2017 – 2018 zullen wij, Stichting Top Volleybal Parkstad, onze activiteiten binnen de volleybalschool voortzetten en daarmee tevens invulling geven aan het verzoek van de Nevobo om binnen de regio Zuid een passend alternatief te bieden voor regiotrainingen van de Nevobo die het nieuwe seizoen komen te vervallen.

Zo zal er op 27 mei 2017 wederom een selectietraining worden georganiseerd in de sporthal A Gene Bek te Heerlen van 13.00 uur tot 15.00 uur waar de talenten (dames) van jullie volleybal vereniging tussen de leeftijd 12 tot 18 jaar van harte voor zijn uitgenodigd. Het nieuwe seizoen zal de volleybalschool onder leiding staan van onze nieuwe hoofdtrainer Jan Yntema.

Jan zal met zijn expertise de geselecteerde talenten op zowel technisch, tactisch, strategisch als mentaal vlak naar een hoger niveau brengen dat er toe zal leiden dat talenten verder zullen doorgroeien naar een hoger individueel niveau.

De 20 technische volleybal trainingen van 2 uren worden het nieuwe seizoen nog eens extra aangevuld met een 8-tal CoreStability trainingen georganiseerd door Medi Sport op hun locatie te Geleen. Tevens zal ABC Balans de regiotalenten mentaal blijven begeleiden.

Mede dat Jan Yntema ook hoofdopleider is binnen de Nevobo is de Stichting Top Volleybal Parkstad een samenwerking aangegaan met AbilityQuest.

AbilityQuest is het bedrijf dat voor de Nevobo binnen de regio Zuid haar trainersopleidingen organiseert. AbilityQuest stelt dan ook in samenwerking met de Stichting Top Volleybal Parkstad een aantal opleidingsplaatsen beschikbaar binnen de volleybalschool. Naast het gezamenlijk trainen met Jan Yntema van de regio talenten binnen de volleybalschool volgt de trainer in opleiding een traject dat bestaat uit 3 theoretische workshops op locatie en zal begeleid worden gedurende trainingen door Jan Yntema.

De trainer in opleiding gaat dus als zelfstandige aan de slag met het team, waarbij hij/zij leert een jaarplan te maken, spelers te analyseren en op basis daarvan prioriteiten in doelstellingen stelt.

Zowel de talenten als de ambitieuze trainers kunnen ons contacten via mail: stichtingtopvolleybalparkstad@gmail.com als telefonisch 06 – 534 67 844.

Praktische informatie betreffende de volleybalschool:

– Technisch verantwoordelijken:

Peter Arets 06 – 44 03 61 76

Leon Brull 06 – 53 46 78 44

– Hoofdtrainer:

Jan Yntema 06 – 40 47 30 73

Foto’s Parkstadactueel/Lucho Carreno en Teamfoto Stichting Top Volleybal