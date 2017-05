In de Sint Lambertuskerk in Kerkrade-Centrum vindt in alle weekenden in mei de expositie ‘ItStime to see’ plaats. De expositie van kunstenaar William Otermans is geïnspireerd op de eeuwenoude tradities van de 400-jarige schuttersbroederschap St. Sebastianus en de verbinding met deken Nevelstein van Kerkrade.

Met name groepsportretten die zichzelf respecterende schutterijen in de Gouden Eeuw lieten maken, de zogenaamde schutterstukken (zoals De Nachtwacht), vormden een inspiratiebron. Een van de werken van ItStime to see is King Sa Re Ra Re, dat, samen met andere schilderijen in de expositie, een hedendaags schuttersstuk vormt.

Openingstijden

De expositie in de Sint Lambertuskerk (Kerkplein 7) is vrij toegankelijk en voor het eerst te bezoeken op zondag 7 mei van 15.00 uur tot 17.00 uur.

In de daaropvolgende weekenden is de expositie te bezoeken op 12, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27, en 28 mei van 12.30 uur tot 17.00 uur. Aangezien de Sint Lambertuskerk een operationele kerk is, kunnen er onverwacht kerkelijke activiteiten plaatsvinden waardoor de expositie niet toegankelijk is. Raadpleeg daarom voordat u uw bezoek aan de expositie plant het overzicht met openingstijden op www.williamotermans.nl/a-expo-itstimetosee

Aangepaste openstellingstijden worden uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan het desbetreffende weekend kenbaar gemaakt.