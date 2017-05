Gratis workshops op het gebied van Pop- & Rockmuziek

De docenten van de popafdeling van de Stichting SMK organiseren op zaterdagochtend 20 mei van 9:30 tot 13:30 een aantal workshops waaraan niet alleen alle leerlingen van onze muziekschool mogen meedoen maar ook muzikanten die geen les bij onze school volgen.

Dus als je een vriendje, vriendinnetje, broertje, zusje, klasgenootje of wie dan ook kent die mee wil doen, dan zijn ook zij welkom. De workshops zijn gratis toegankelijk, wel moet je je even via het formulier op deze pagina aanmelden vóór 13 mei.

Foto Stichting SMK