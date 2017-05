HISTORISCHE BIJEENKOMST RODA SPORT EN RAPID JC IN HET PLS.

Zaterdag 13 mei 2017 zal er wederom een historische bijeenkomst voor oud-(semi) profvoetballers van Roda Sport en Rapid JC in het Parkstad Limburg Stadion plaatsvinden.

In navolging van de reeds drietal succesvol verlopen rëuniebijeenkomsten in 2016 welke toentertijd geheel in het teken stonden van de 60e verjaardag van het behaalde landskampioenschap van Rapid JC in het seizoen 1955-1956, heeft de Stichting De Foesbalbuun nú met de welwillende medewerking van de B.V.O. Roda JC Kerkrade het genoegen c.q. de mogelijkheid, een gezamelijke rëuniebijeenkomst te organiseren voor de nog in leven zijnde oud-(semi) profvoetballers van Roda Sport en Rapid JC.

Op zaterdag 13 mei 2017 (aanvang 15.00 uur), in de parterre geleden “Brasserie De Gele Kaart” (Roda JC Ring 1 – 6466 NH Kerkrade) naast de hoofdingang van het Parkstad Limburg Stadion te Kerkrade.

Zoals velen reeds gewend zijn, zal de Stichting De Foesbalbuun, wederom weer trachten middels fotomateriaal en voetbalartefacten van weleer, de mooie Kerkraadse voetbaltijden van toen (1954-1962), middels een heuse presentatie voor de uitgenodigde oud-(semi) profvoetballers Roda Sport/Rapid JC in alle glorie nog eenmaal laten herleven.

