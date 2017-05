Kom jij mee Vlindertuin Meerssen inzaaien?

redactie van Parkstadactueel |



Vandaag 5 mei starten we met de aanleg van Vlindertuin Meerssen. Wij nodigen u en uw kinderen van harte uit wethouder Désirée Cortenraede een handje te komen helpen bij het inzaaien van de Vlindertuin. We doen dit tussen 11.00 en 13.00 uur. U bent van harte welkom!

Wat is de Vlindertuin Meerssen?

De Vlindertuin Meerssen is een initiatief van ‘The Butterfly House of Stefan Cools’ samen met de gemeente Meerssen. De tuin komt te liggen op sportterrein Heiveld in Bunde tussen de scouting en voetbalclub in. Met de tuin willen we een plekje maken waar kinderen en volwassen elkaar kunnen ontmoeten en meer leren over de vlinders en de natuur. We willen graag de tuin samen met u inzaaien, zodat er in de zomer een bloemenzee ontstaat waar vlinders hun voedsel kunnen gaan vinden. Vanaf het najaar gaan we de tuin definitief aanplanten met vaste planten.

Inzaaidag

Tijdens de inzaaidag is ook ‘De Vlindermobiel’ aanwezig. De Vlindermobiel is een bijzonder apparaat dat vele gedaantes aan kan nemen, net zoals een vlinder. Deze dag is ‘De Vlindermobiel’ een kleine vlinderschool waar kinderen door middel van spellen meer kunt leren over het leven van de vlinders. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over De Vlindertuin en de andere projecten van ‘The Buttefly House of Stefan Cools’.

Meer informatie

Kijk eens op de facebookpagina van de tuin: https://www.facebook.com/vlindertuinmeerssen. Hier kunt u zich ook aanmelden voor het evenement!