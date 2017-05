Mag KVC Oranje weer eens feesten?

Werner Nijssen (KVC Oranje) |

De hamvraag aan de Voorterstraat in Bleijerheide zal deze week meerdere keren worden gesteld. En die luidt: ,,Mogen we eindelijk weer eens een feestje bouwen met ons vlaggenschip?”

Van feesten weet men bij KVC Oranje overigens van wanten. We moeten echter diep in de herinnering graven om een feestje op te diepen dat zijn oorsprong vindt in een sportieve topprestatie van de hoofdmacht van de club. De laatste promotie dateert van de zomer van 2010, toen de ploeg, destijds onder leiding van Roger André, nu succesvol bij FC Hoensbroek, naar de tweede klasse promoveerde.

Daarna ging het, althans vanaf 2012, alleen maar bergafwaarts, met als gevolg dat KVC Oranje dit seizoen is veroordeeld tot voetbal in de vijfde klasse van het amateurvoetbal. Maar goed, een bekend gezegde ‘na regen komt zonneschijn’ doet mogelijk komende zondag al weer opgeld. Als wordt gewonnen van en bij RKSVB is het kampioenschap in 5B een feit.

Als wordt gewonnen dus. Dat zal overigens geen sinecure zijn, want er staat veel op het spel op sportpark ‘In Gen Anker’ in Ubachsberg. Niet alleen voor KVC Oranje, ook voor RKSVB gloort er iets moois. De ploeg van trainer Joep Zenden heeft, net als oranje-wit en Jabeek in de derde periode 18 punten verzameld. Op basis van het doelsaldo is KVC Oranje koploper en RKSVB derde. Met nog twee duels te gaan zal RKSVB dus, om de periodetitel in de wacht te slepen, moeten en willen winnen.

Aan de andere kant hoeft men zich in Ubachsberg, en evenmin trouwens in Jabeek, niet al te veel zorgen te maken dat men de nacompetitie misloopt. De kans dat beide clubs geen toetje aangeboden krijgen, is namelijk zo goed als te verwaarlozen. Dit zou alleen aan de orde kunnen zijn bij een wonderbaarlijke opstanding van Eikenderveld. Neemt niet weg dat men in Ubachsberg en Jabeek gebrand zal zijn om de nacompetitie te verbinden aan een periodetitiel. Dat smaakt natuurlijk altijd beter.

Wat er ook van zij, een spannende pot voetbal ligt in het verschiet, tussen twee teams die niet veel voor elkaar onder doen. Eerder dit jaar werd het in Bleijerheide 4-2 voor KVC Oranje. Dat ging echter niet van een leien dakje. De ploeg van Joep Zenden, met gerenommeerde routiniers als Maulidi Jumapili, Didier Bizimana en David Sare Bio maakt het oranje-wit destijds allesbehalve gemakkelijk. In die periode mocht RKSVB nog niet als een hoogvlieger in 5B worden betiteld. Nu echter is dat compleet anders, getuige de stand in de derde periode, alsook overigens de totaalstand, waarin de ploeg van Joep Zenden is opgeklommen naar plaats vier.

De selectie en directe aanhang van KVC Oranje aanvaarden de trip zondag naar het rustieke en pittoreske Ubachsberg in een bus. Niet die van het andere oranje, niet die van Roda JC, evenmin om te pronken. Wél, als de titel wordt behaald, om het feestje op ‘In gen Anker’ een aanvang te kunnen laten nemen. Mogelijk kan dan op de terugreis, bij het passeren van het Parkstad Limburg Stadion nog een graantje worden meegepikt van het feit dat het Roda JC het eredivisieschap middels een zege tegen Willem II weer voor een jaartje heeft veilig gesteld. Ook in dat geval geldt uiteraard: Als het lukt. En mocht het voor KVC Oranje niet lukken, dan kan een week later, thuis tegen SV Jabeek de herkansing worden opgepakt.

RKSVB en KVC Oranje zouden het op prijs stellen als u de beide elftallen in groten getale komt aanmoedigen. Uw komst wordt dus zeker op prijs gesteld. Het duel begint om 14.30.