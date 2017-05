11 mei: Lezing in Landgraaf met Esther Crombag.

Het Vrouwengilde Landgraaf organiseert op donderdag 11 mei: Lezing: “Wat kun je allemaal nog wanneer je blind bent”. Door Esther Crombag.

Plaats: Partycentrum Streeperkruis, Streeperstraat 66 te Landgraaf

Aanvang: 14:00 uur



Esther Crombag werd op haar 11e van de ene dag op de andere volledig blind. Natuurlijk bracht dit voor haar en haar omgeving een enorme verandering teweeg. Esther bleek gelukkig al op jonge leeftijd verwarring en frustratie, die gepaard gegaan waren met het blind worden, in te kunnen wisselen voor een nieuwe energie gevende missie.

Zij besliste simpelweg dat haar leven niet het leven van een blinde gehandicapte zou worden. Esther studeerde Cum Laude af als Meester in de rechten en is docent rechten aan de universiteit. Daarnaast stopte Esther veel doorzettingsvermogen en energie in topsport.

Viermaal werd zij Nederlands kampioen op de tandem in verschillende disciplines en miste op een haar na de Paralympische Spelen in Beijing in 2008.

Ook niet-leden zijn welkom. Zij betalen € 3,00.

Foto www.sportsspeakers.nl