Europese erkenning voor festival Cultura Nova!

Ton Reijnaerts |

De Heerlense stichting Cultura Nova heeft van een internationale jury onder leiding van Sir Jonathan Mills het prestigieuze Europese EFFE-keurmerk ontvangen. EFFE- Europe for Festivals, Festivals For Europe is een Europees label voor bijzondere festivals dat op initiatief van de European Festival Association wordt uitgereikt. Over festival Cultura Nova staat in de rapportage: ‘De jury waardeert het sterke nationale en internationale profiel van het festival mede als de succesvolle mix van artistiek programma en betrokkenheid van de gemeenschap.’ Festivals uit 39 landen kregen het EFFE-label toegekend.

Fiedel van der Hijden van Cultura Nova toont zich blij verrast met de toekenning van het EFFE-label. “Het geeft niet alleen een stuk internationale erkenning van het belang van Cultura Nova, maar het vergroot ook de kansen op internationale samenwerking. Het is ook een opsteker voor Heerlen en Parkstad, gelegen in een Euregio, kan men zich in heel Europa profileren als bijzonder en cultureel aantrekkelijk.”

Het 27ste festival Cultura Nova vindt dit jaar plaats van vrijdag 18 tot en met zondag 27 augustus 2017. Voor meer informatie, zie www.culturanova.nl

Foto Cultura Nova