Café Mondiaal, 40ste aflevering.

Donderdag 11 mei, aanvang 19.30 uur.

Café Pelt, Pancratiusplein 48, Heerlen – centrum.

Het gespreksthema van deze Café Mondiaal is: ‘Nepal verdient beter’. Nepal is een relatief klein land in de Himalaya, gelegen tussen India en China, met een oppervlakte wat meer dan 3,5 x Nederland. Met prachtige bergnatuur, maar niet de gemakkelijkste leefomgeving. Het is een arm ontwikkelingsland. Daarbij zijn er soms zeer zware, verwoestende aardbevingen, waarvan de laatste op 25 april en 12 mei 2015.

De inleiding van deze Café Mondiaal wordt verzorgd door Monique Derwig, oprichtster en voorzitster van de Stichting Kumari. Zij vertrok in 1994 voor het eerst naar Nepal. Ze is een levensgenieter en vervend reiziger. Ze ging ervan uit dat dit een eenmalig bezoek zou worden. Maar Nepal raakte haar enorm: het land, de mensen maar ook de grote problematiek in dit ontwikkelingsland.

Door een ‘toeval’ kwam Monique in contact met de familie van een doof meisje. Zij ging niet naar school omdat de ouders het schoolgeld en verblijf (fl. 25,- per maand) niet konden betalen.

Monique is zelf leerkracht in het speciaal onderwijs. Zij weet dat onderwijs de deur is naar een betere toekomst, zeker in een ontwikkelingsland en helemaal als je gehandicapt bent. Ze wilde helpen.

Het is nu 23 jaar en vele, vele bezoeken aan Nepal later. Sinds 2002 wordt de hulp meer gestructureerd opgezet via de Stichting Kumari. Al voor vele honderden kinderen is die deur opengezet. Tevens zijn er meerdere bouwprojecten gerealiseerd, en kennis en kunde gedeeld. Alles in samenwerking met onmisbare lokale partners.

Monique wil u deze Café Mondiaal graag meenemen naar dit prachtige land, laten genieten van schitterende beelden. Maar zij zal ook vertellen over de grote problemen van dit ontwikkelingsland. Ze zal vertellen over eigen ervaringen met ontwikkelingswerk en hoe die ervaringen ertoe hebben geleid dat zaken nu anders worden aangepakt.

Voor meer informatie over de Stichting Kumari kunt u terecht bij Monique Derwing (e-mailadres moniquederwig@gmail.com.

Voor meer informatie over Café Mondiaal kunt u terecht bij Harrie Winteraeken (zie hieronder).

tel.nr. mobiel: 06 523 756 11

e-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com

Zie ook de website www.heerlenmondiaal.nl

Foto’s stichting Kumari/Monique Derwing