GROENE STER OP ZOEK NAAR DRIEPUNTER IN LAATSTE THUISDUEL

Paul Kroes/Groene Ster |

Komende zondag speelt Groene Ster het laatste thuisduel van de reguliere competitie als IFC uit Hendrik-Ido-Ambacht op bezoek komt op sportpark Pronsebroek. Na het zure verlies in Delft zal Groene Ster vol aan de bak moeten om de gewenste driepunter in de spannende degradatiestrijd naar zich toe te trekken. IFC staat op een negende plek in de hoofdklasse B.

Zowel in positie op de ranglijst als in punten zit een marge van vier tussen Groene Ster en opponent IFC. De ploeg van vertrekkend trainer Jack van den Berg, die tevens hoofdtrainer is van derdedivisionist ASWH,behaalde uit de laatste zes duels slechts twee punten en zal in Heerlerheide op zoek willen gaan naar de winst om zich definitief veiligte spelen.

Groene Ster verloor op eigen bodem het laatste competitieduel op 5februari 2017 toen Vlissingen met 0-2 te sterk bleek. Groene Ster zal moeten voortborduren op de sterke thuisoptredens tegen EHC en Halsteren (beiden 2-0 winst) om ook tegen het stugge IFC de winst uit het vuur te slepen. In het eerdere onderlinge treffen verzuimde Groene Ster na een 1-1 ruststand de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe te trekken.

In de ultieme slotfase kreeg Groene Ster hiervoor het deksel op de neusen was het IFC dat er met de fortuinlijke winst vandoor ging. De groen-witten hebben dus nog wat recht te zetten. Een spannende voetbalmiddag dus op sportpark Pronsebroek!

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno