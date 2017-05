Laat gratis uw fiets graveren op het Vrijthof

Op vrijdag 12 mei kunt u van 9.00 tot 15.00 uur gratis uw fiets laten graveren op de Markt.

Het Centrum Fietsendiefstal, de politie, de gemeente en Maastricht Bereikbaar staan dan klaar om het voor u te regelen en u meer informatie te geven.

Waarom graveren?Het is belangrijk dat u zo veel mogelijk kenmerken van uw fiets kent en dat deze op de fiets zichtbaar zijn. Een goede methode om je fiets te registreren is het graveren van een code in de fiets. Met een graveerapparaat wordt dan op professionele wijze een unieke code in het frame gegraveerd.

Kan elke fiets geregistreerd worden? Niet elke fiets kan worden voorzien van een graveercode. Dit kan liggen aan de dikte van het frame of het materiaal. Vooral bij nieuwe fietsen kan niet altijd een code worden gegraveerd. Deze fietsen zijn altijd al voorzien van unieke kenmerken.

Foto Afdeling communicatie Maastricht