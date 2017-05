Tegenwoordig blijven steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd thuis wonen en naar verwachting blijft deze leeftijd ook stijgen. Vaak wordt er pas verhuisd als er lichamelijke klachten komen.

De overheid stimuleert mensen om langer thuis te blijven wonen, zo ook de gemeente Landgraaf. Om u te informeren over wat u zelf kunt doen om langer thuis te blijven wonen, organiseren we op dinsdag 30 mei in het Burgerhoes een informatiemarkt rondom dit thema, Seniorproof wonen voor iedereen.

Woning toekomstbestendig. We blijven tot op hoge leeftijd in hetzelfde huis wonen. Dat is prettig maar dat vraagt wel om aanpassingen in het huis. Toch worden er maar zelden vooraf maatregelen getroffen om de woning toekomstbestendig te maken. De trappen, drempels en badkamer worden belemmeringen als de jaren vorderen en de mobiliteit afneemt. Struikel- en valpartijen liggen dan op de loer met alle gevolgen van dien.In de meeste gevallen is het op termijn niet meer mogelijk om in het huis te blijven wonen zonder dat er ingrijpende en dure aanpassingen worden doorgevoerd.

Aanpassingen die niet of maar gedeeltelijk worden vergoed. Vaak volgt dan een ‘gedwongen’ verhuizing naar een nieuwe geschikte woonruimte. Dit kan weer andere problemen met zich meebrengen. Denk hierbij aan het sociale netwerk in de eigen omgeving dat iemand moet achterlaten. Ook kan het zijn dat ouderen niet kunnen verhuizen omdat door de huidige woningmarkt de woning niet tijdig verkocht wordt. Misschien denkt u dat dit onderwerp (nog) niet op u van toepassing is. Helaas weten we uit ervaring dat dit iedereen kan gebeuren. Het is goed om u tijdig te informeren over de mogelijkheden.

Informatiemarkt Op dinsdag 30 mei, van 13.00-17.00 uur, vindt in het Burgerhoes de informatiemarkt Seniorproof wonen voor iedereen, plaats. Deze middag bestaat uit twee delen, namelijk een marktgedeelte en een inhoudelijk gedeelte. Er komen een 15-tal bedrijven om hun producten te demonsteren. Producten die langer zelfstandig thuis wonen makkelijker maken. Dat kan variëren van een traplift of een hoog/laagbed tot een waterkan die bijhoudt hoeveel iemand heeft gedronken.

Het inhoudelijke gedeelte bestaat uit een aantal workshops met thema’s als: eenvoudige woningaanpassingen, vergoedingen, technologie/app’s.Het volledige programma volgt nog, dat leest u later op deze pagina van de gemeente Landgraaf. Zet dinsdag 30 mei alvast in uw agenda want het belooft een interessante middag te worden!

Foto Afdeling communicatie Landgraaf