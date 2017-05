Theatervoorstelling Martin en Mathilde en de rest.

Wat is er toch met buurvrouw Mathilde aan de hand? Ze maakt zoveel lawaai tegenwoordig. Heeft ze iets te vieren? Misschien heeft ze de loterij gewonnen? Of is er iets anders aan de hand?

Martin zegt zijn afspraken steeds op het laatste moment af. Hij reageert niet op telefoontjes van zijn vrienden. Hij zegt dat het goed gaat; dat hij alleen een beetje moe is omdat het zo druk is geweest. Maar je vertrouwt het niet; gaat het echt wel goed met Martin?

Deze voorstelling wordt gebracht door Kracht van Beleving, gespeeld door Paulien Haakma, Rob Stoop en Eelco Jongenburger.

Over Mental Health First Aid

De training Mental Health First Aid (MHFA) is een EHBO cursus waar de deelnemers leren eerste hulp te verlenen bij psychische klachten. Veel mensen met psychische klachten worden negatief bejegend en ervaren stigma (zoals vooroordelen). Daarnaast worden psychische klachten niet altijd snel herkend en is de drempel voor het zoeken van hulp in de geestelijke gezondheidszorg voor veel mensen hoog. Vaak wordt er dan laat naar de juiste vorm van hulp gezocht. MHFA kan helpen deze drempel te verlagen en passende hulp te vinden.

1 op de 4 Nederlanders krijgt ergens in zijn of haar leven psychische problemen, dus de kans is groot dat u ermee in aanraking komt. Hoe reageert u als er iemand in uw omgeving psychische klachten heeft? Hoe kunt u het beste eerste hulp bij psychische klachten verlenen? Deze voorstelling helpt u op gang. Na afloop is er een nabespreking met trainers van MHFA.

