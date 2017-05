Een eigen bedrijf, dat is jouw droom!

Ondernemingsplan, administratie, belastingen, marketing, huisvesting, financiering, starten vanuit een uitkeringssituatie… Dat klinkt allemaal moeilijk. Wil jij weten hoe je daar een goed en leuk begin mee kunt maken? Kom dan naar de Startersdag Landgraaf! Op vrijdag 12 mei organiseert Bibliotheek Landgraaf – Onderbanken samen met StartersCentrum Limburg een informatiebijeenkomst voor de inwoners van Landgraaf, die interesse hebben in het starten van een eigen onderneming.

Gedurende een aantal workshops en presentaties vertellen experts en ondernemers jou alle ins en outs over ondernemen. Wat is er leuk aan? Waar moet je als ZZP’er rekening mee houden? Wie kan mij helpen met het starten van een eigen zaak? De Startersdag word afgesloten met een netwerkmarkt.

Meld je nu aan en laat je inspireren! De Startersdag duurt van 9.30 tot 13.00 uur. Wees er snel bij, want we hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden: telefonisch 045-5695660 of info@bibliotheeklandgraaf.nl onder vermelding van Startersdag 2017.