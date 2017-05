RODA JC BOEKT UITERST BELANGRIJKE OVERWINNING TEGEN WILLEM II

redactie van Parkstadactueel/RodaJC |

Roda JC heeft zondagmiddag een belangrijke thuisoverwinning geboekt in een bijna uitverkocht, kolkend Parkstad Limburg Stadion. Doelpuntenmaker aan de kant van Roda JC was met nummer 14 Abdul Ajagun.

De manschappen van hoofdtrainer Yannis Anastasiou begonnen fel aan deze cruciale wedstrijd tegen de nummer elf van de competitie. De eerste tien minuten waren duidelijk voor de thuisploeg. Roda JC werd een aantal keren gevaarlijk via Mikhail Rosheuvel en Dani Schahin maar deze pogingen gingen niet in het doel van Willem II. Na 12 minuten spelen kreeg Roda JC in de persoon van Gyliano van Velzen, de grootste kans op de 1-0 voorsprong. Na een goede vooractie wist Gyliano de bal goed te raken, helaas ging deze rakelings langs het doel van Willem II-keeper Lamprou.

Na bijna 20 minuten spelen kreeg Roda JC weer een enorme kans op de voorsprong. Mikhail Rosheuvel wist de bal, na een schitterende actie langs de zijlijn, strak voor het doel te geven. De alerte Abdul Ajagun wist zijn schoen tegen de bal te zetten maar de bal ging net langs de verkeerde kant van de paal waardoor de stand gelijk bleef. Vlak hierna kreeg ook Schahin de kans om op doel te schieten maar hij zag zijn inzet hoog over het doel gaan.

Hierna kwam de uitploeg meer in het spelbeeld voor en creëerden beide ploegen af en toe een aantal kansen maar echt gevaarlijk werd het niet. Pas na 37 minuten spelen kreeg de thuisploeg weer een grote kans op de 1-0 voorsprong, helaas schoot Abdul Ajagun van dichtbij hard over het doel.

Na rust bleef het spelbeeld vrijwel hetzelfde: beide ploegen opzoek naar een doelpunt. Pas na ruim 75 minuten spelen wist Roda JC weer echt gevaarlijk uit de hoek te komen. Nadat Willem II -keeper Lamprou de bal niet wist te vangen, kreeg Mitchel Paulissen de mogelijkheid om op ‘open doel´ uit te halen ook deze poging ging hard over het doel.

Direct daarna kwam Willem II gevaarlijk uit de hoek maar keeper Benjamin van Leer wist de bal met een knappe redding uit het doel te houden. Ook Martin Milec kwam dichtbij de 1-0 voorsprong. Hij vuurde, van net buiten de zestienmeter, een schot af op het doel van Willem II. Deze bal verdween net langs de verkeerde kant van de paal.

Na 90 minuten spelen kwam Roda JC dan toch op de 1-0 voorsprong. Na een goede voorzet vanaf de rechterkant van Martin Milec wist Abdul Ajagun de bal hard tegen het net te koppen. Abdul bepaalde hiermee ook direct de eindstand in het Parkstad Limburg Stadion.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno