ABSOLUTE EVENT HORIZON 2; hoe skateboarding de stedelijke horizon naar haar eigen hand zet.

Van 13 mei t/m 14 augustus 2017 toont SCHUNCK* op de eerste etage van het Glaspaleis in Heerlen, een tentoonstelling met foto’s en films van een van de meest toonaangevende kunstenaars, ontwerpers en performers uit de Europese skateboard historie; Pontus Alv (Malmö, 1980), de man achter het populaire skateboardmerk Polar.

Pontus wordt gezien als een voorloper van de DIY (Do it Yourself) cultuur in de skateboard scene. Als kunstenaar legt Pontus de aandacht op het elementaire idee van skateboarding. Dat wil zeggen: skateboarding als inspiratiebron voor huidige en toekomstige generaties om de stad te ervaren, de ruimte op een andere manier te benutten en te beleven. Pontus wil jongeren ervan bewust maken dat het bij skateboarden vooral ook gaat om het maken van een connectie met de omgeving. Dat er meer is in het leven van een skateboarder dan het bedwingen van ‘mega rails’ en het behalen van die ene droom, een carrière in de top van de skateboard wereld. De afgelopen vijftien jaar is Pontus Alv het skaten steeds vaker gaan combineren met het vastleggen van de skateboardcultuur in film en fotografie.

“Foto1: Pontus Alv”

Curator Alexander Basile ging voor Absolute Event Horizon 2 in gesprek met Pontus Alv. Deze dialoog wordt nu voortgezet in Heerlen. Absolute Event Horizon biedt verdieping op de 2016-editie ‘Absolute Event Horizon 1’ en geeft een indringend beeld van een creatieve ontdekkingsreis in stedelijke omgeving.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling worden twee films van Pontus Alv vertoond waarbij onder meer de dialoog over de skatecultuur, de maakbaarheid van de stad en DIY binnen de scene wordt aangegaan.

ABSOLUTE EVENT HORIZON 2

13 mei t/m 14 augustus 2017 / SCHUNCK* Glaspaleis (+1) / Gratis

Culture Talk en Filmvertoning van “The Strongest of the Strange” door Pontus Alv

Tijdens Pro Freestyle Heerlen, zaterdag 1 juli om 22:00u / Schelmenhofje, Heerlen / Gratis

Culture Talk en filmvertoning van “In Search of the Miraculous” door Pontus Alv

Dinsdag 5 september, 20:30u / Filmzaal +5, SCHUNCK* Glaspaleis / Gratis

Fotobijschriften: Foto’s Pontius Alv