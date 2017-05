Caesar wint verdiend met 1-4 in Ubach over Worms.

Mike van der Wardt |

Thuisclub UOW ’02 is in de laatste wedstrijden van het seizoen nog hevig verwikkeld in de strijd voor lijfsbehoud in de 2de klasse G. Voor Caesar staat niets meer op het spel, waardoor ze vandaag lekker vrijuit konden voetballen.

UOW ’02 begon sterk aan het duel. Na 9 minuten kreeg UOW ’02 een vrijetrap op eigen helft. Deze belanden als korte pass bij Tom Peters en hij gaf een perfecte diepe bal in het Caesar strafschopgebied waar UOW ’02 aanvaller Ronald Geuskens de bal feilloos binnen schoof. Hierna kreeg UOW ’02 nog enkele kansen om de voorsprong uit te breiden maar Mitch Vandegard, vrije trap en mooie solo actie, trof geen doel.

Caesar kwam langzaam aan wat beter in de wedstrijd. Dit resulteerde in mogelijkheden voor Caesar spelers Maikel de Groot en Tobias Tanger die niet benut werden. Na 21 minuten kwam Caesar toch op 1-1. Een voorzet vanaf de rechterkant werd ingekopt door Ferry Janssen. Na een kansje voor UOW ’02 bracht Sonny Janssen, met een geplaatst schot in de benedenhoek, Caesar op een 1-2 voorspong.

UOW ’02 bleef vechten voor iedere bal en nog voor rust kreeg de thuisclub mogelijkheden om de stand gelijk te trekken. UOW ’02 spelers Thomas Kubetchek, in een 1 tegen 1 met de doelman, en Tom Peters, vrije trap, stuitte echter op de sterk spelende Caesar doelman Randy van Goethem.

Kort na rust tilde Ferry Janssen, met een kopbal uit een corner, de stand naar 1-3. Even later, nadat een Caesar doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel, scoorde Tobias Tanger de 1-4. Na een snelle rush over de linkerkant schoof hij de bal beheerst in het UOW’02 doel. De wedstrijd was gespeeld en beide teams kregen nog wat kansen. De Caesar doelman had nog een paar mooie reddingen bij UOW ’02 pogingen en voor Caesar stond onder andere de doelpaal in de weg. Gescoord werd er echter niet meer.

Het blijft ongemeen spannend in de degradatiezone in de 2e klasse G. Aanstaande zondag staat een directe confrontatie tussen de nummer laatst RVU en UOW ’02 op het programma.

Foto ®Parkstadactueel/Lucho Carreno