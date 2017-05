Heerlen Jazz presenteert: The Presidents Of Antarctica

Datum: dinsdag 9 mei

Aanvang: 20.30 uur

Entree: €7,50

Heerlen Jazz presenteert alweer een top bang in Cultuurhuis Heerlen. Deze keer The Presidents of Antarctica. De zes presidenten weten samen een geluid te maken van ‘ice cold grooves layered with the warmest vocals and horns and spliced with quirky keys and synths’, wie wil dat nu niet horen?! Het zestal hebben hun iglo’s in Antarctica verlaten om voor vanavond u te spelen. Kom en geniet van een avond vol elementen van Funk, Wereldmuziek, Jazz, Electro en zelfs een klein beetje House muziek.

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html