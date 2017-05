RKHBS verliest thuis van Sylvia

John Bothmer |

In de voorlaatste wedstrijd van de reguliere competitie trad RKHBS thuis aan tegen Sylvia H&S uit Schaesberg dat nog volop mee doet voor een plek in de nacompetitie voor promotie. Daarvoor moeten de gasten van deze middag dan wel derde worden in de competitie, waarvoor ze in een hevige strijd verwikkeld zijn met Weltania en Zwart Wit ’19. Vlak voor het duel moest Thymo Griesenbrock afhaken vanwege een liesblessure. Hij werd vervangen door de van vakantie teruggekeerde Hendrik Jan de Jonge.

Na een eerste plaagstootje van Sylvia via de snelle Rick Schmitz, nam de thuisploeg het heft in handen en drukte de gasten terug op eigen helft. In de 15de minuut legde Brian Amkreutz de bal breed op Jens Hahnraths aan de rechterzijde. Deze draaide naar binnen en zette voor, hoog richting 2de paal. Hier won Yarin Meessen het luchtduel en kopte maar net over. Na iets meer dan 20 minuten kwam Bram Bemelmans op links in balbezit, ook hij trok naar binnen en schoot laag richting korte hoek. Keeper Godschalk van Sylvia was geslagen, keek de bal na, en zag tot zijn opluchting dat het leer op de paal belandde. Na ongeveer een half uur spelen leek RKHBS op voorsprong te komen. De mee opgekomen Cyriel Palmen gaf een fraaie voorzet vanaf rechts, en Danny Stoeber kopte de bal aan de tweede paal weer terug richting doelmond, naar de geheel vrijstaande Yarin Meessen. Deze kopte echter van dichtbij naast. In de tegenaanval over rechts, produceerde Sylvia een scherpe voorzet die aan iedereen voorbij leek te gaan. Aan de tweede paal dook echter middenvelder Chadny Jeukens vogeltje vrij op, en schoot beheerst raak. In plaats van 1-0 voor RKHBS stond het ineens 0-1 voor Sylvia.

In de 3de minuut na rust vielen de gasten aan over de linkerflank. De bal werd hoog in de doelmond gebracht, Toine Diederen kwam uit zijn doel, maar miste het leer. Via de rug van een voorhoede speler van Sylvia verdween de bal in het doel en stond het 0-2. Vanzelfsprekend ging RKHBS nu meer risico‘s nemen, en dit was koren op de molen voor de snelle spitsen van de gasten. RKHBS drukte Sylvia terug op eigen helft, wisselde aardige aanvallen af met hoge voorzetten, maar miste de scherpte in en rond de 16 meter om echt gevaarlijk te worden. Na een half uur kwam Chendo Kolker in de ploeg voor Tomyen van Lierop. Waar Chendo als invaller afgelopen week binnen 2 minuten scoorde, kreeg hij ook nu een opgelegde kans bij zijn eerste balcontact. Nadat Yarin Meessen in de 16 meter afgestopt werd door zijn directe tegenstander, stuitte de bal voor de voeten van Chendo Kolker. Hij handelde snel, maar schoot de bal helaas toch tegen de goed uit zijn doel komende Baiyron Godschalk aan, waardoor deze kans verloren ging. In de counter waren de gasten levensgevaarlijk. Met name Rick Schmitz was heel actief en kwam in de 33ste minuut vrij voor Toine Diederen, die echter fraai redde. Vlak voor tijd kwam toch de 3de treffer op het scorebord. Schmitz kreeg bij een counter hulp van een middenvelder, waardoor Tom Romeijn werd uitgespeeld en dezelfde Schmitz van dichtbij raak kon schieten: 0-3, en een pijnlijke nederlaag voor RKHBS op weg naar de nacompetitie. Voordat het zover is volgt eerst nog volgende week de uitwedstrijd tegen nabije buur RKTSV dat nog vecht om de nacompetitie voor degradatie te ontlopen.