Rksv Sylvia wint van Rkhbs

RKHBS – Sylvia 0-3 (0-1)

Na het discutabele verlies tegen Kakertse Boys afgelopen week, leek een periodetitel en daarmee een plek in de nacompetitie voor Sylvia nog lastig haalbaar. Dit ook al omdat het resterende programma tov. concurrenten Zwart-Wit en Weltania verre van eenvoudig genoemd mocht worden. Vandaag was het nummer 2 op de ranglijst, RKHBS, dat met een ruime afstand op de achtervolgers al verzekerd was van een plaats in de nacompetitie.

De wedstrijd begon met een thuisploeg die het veldoverwicht had en van achteruit gedegen probeerde op te bouwen. De uitploeg startte wat teruggetrokken en liet RKHBS in eerste instantie de ruimte op hun eigen helft. Gaandeweg deze helft werd er echter voor gekozen om toch eerder te gaan storen, hetgeen direct tot wat slordigheden en daarmee tot enkele mogelijkheden voor Sylvia leidde. Desondanks was het RKHBS dat de grootste kansen kreeg. Tot driemaal toe miste de ploeg echter de effectiviteit om deze kansen in score uit te drukken. Dichtstbij was linksbuiten Bemelmans, die zijn inzet op de paal zag belanden.

Nadat ook Sylvia wat mogelijkheden had gekregen, was het middenvelder Leon Logister die met een klassen hoge voorzet zijn diep gelopen collega-middenvelder Chadny Jeukens in het strafschopgebied wist te vinden. Met een knappe volley mikte hij de bal in de lange hoek en liet de doelman daarmee kansloos. 0-1!

Ook na dit doelpunt was RKHBS de bovenliggende partij. Sylvia leek op twee gedachten te hinken in de keuze om diep druk te zetten of de thuisploeg juist wat van hun doel af te laten komen. Het druk zetten werd enkele malen bijna beloond, maar door de twijfel lukte het RKHBS ook om nog enkele malen gevaarlijk te worden. Ook in het restant van de eerste helft stond het vizier bij hun aanvallers niet op scherp. Hiermee kon Sylvia met een gelukkige 0-1 voorsprong de rust in gaan.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld. RKHBS koos sneller voor de diepte en Sylvia liet RKHBS wat verder naar voren komen en gokte van daaruit op de snelle uitbraak. Dit leidde er toe dat het balbezit zeker in het voordeel van de thuisploeg zal zijn geweest, tot veel kansen leidde het echter niet, daar de verdediging van de bezoekers zich prima staande hield. De gewijzigde tactiek leverde Sylvia enkele mogelijkheden op. Na een uur spelen bracht dit ook de 0-2 op het scorebord. Linksback Kevin Roeleveld zocht Jeukens met een hoge bal op de rand van het strafschopgebied, waar deze het luchtduel aanging met één van de RKHBS-verdedigers. Ook de keeper kwam ver uit zijn doel, maar mistte de bal, waarna deze uit de kluts van het luchtduel in het doel belandde.

Met nog een half uurtje te spelen, bleef het RKHBS dat aandrong en Sylvia dat er diverse malen gevaarlijk wist uit te komen. De grootste kans om de wedstrijd in het slot te gooien was er voor Sander Rutjens die alleen op de keeper afliep en misschien wel te collegiaal was door de bal breed te leggen, waardoor er een verdediger tussen kon kruipen, in plaats van zelf te scoren. Toch zou Sylvia het net nog vinden. De ingevallen Falton Tijssen zorgde na een individuele actie voor een prima voorzet, die door Rick Schmitz kon worden binnengetikt. Hiermee bepaalde hij de einduitslag op 0-3, waarmee de 3 punten meegenomen konden worden naar d’r Berg.

Volgende week wacht de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, thuis tegen WDZ. Bij winst kan alsnog de periodetitel worden binnengesleept, al is men daarbij wel afhankelijk van de uitslagen van de overige teams.

