Austausch.Mobilität.Arbeit in Kerkrade

De jongeren van het project Austausch.Mobilität.Arbeit uit Dortmund en hun begeleiders,

medewerkers van Arcus College, gemeente Kerkrade en de ondernemers die een

stageplek beschikbaar stelden.

Veertien jongeren uit Dortmund waren op 21 april 2017 te gast bij de gemeente Kerkrade ter afsluiting van het project Austausch.Mobilität.Arbeit. De Duitse jongeren, die in eigen land moeite hebben met het vinden van een geschikte beroepsopleiding of werk na hun opleiding, liepen sinds begin van dit jaar stage bij verschillende bedrijven in Kerkrade en omgeving. In het Raadhuis werden op uitnodiging van wethouder Jo Schlangen (Jeugdzorg) hun ervaringen gepresenteerd aan de deelnemende bedrijven en de gemeente.

Dankzij het project kunnen de jongeren werkervaring opdoen in het buitenland. Arcus College regelde de praktische zaken zoals de stageplaatsen, fietsen en OV-chipkaarten. De jongeren konden acht weken lang werkervaring opdoen. In Dortmund worden de jongeren vervolgens nog zes weken lang begeleid naar een nieuwe opleiding of werk.

Uitwisseling

“Een dergelijk project is ook voor Kerkrade interessant”, zegt wethouder Jo Schlangen. “Ook wij zoeken oplossingen voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wellicht kunnen we de uitwisseling in de toekomst omdraaien, zodat jongeren uit deze regio ervaring kunnen opdoen bij Duitse bedrijven. Natuurlijk zijn bij een volgende editie de Duitse deelnemers weer van harte welkom in onze stad.” Andreas Koch, projectleider van Austausch.Mobilität.Arbeit, roemde de gastvrijheid van de deelnemende bedrijven en gemeente Kerkrade.

Deelnemende bedrijven

De jongeren kregen onderdak bij de Stegelshof in Eygelshoven en hebben gewerkt bij American DJ, Choco Bruns, Fitland Kerkrade, Recreatiecentrum d’r Pool, Dartel Dome Kerkrade, Zorgcentrum Laethof van de Meandergroep, SnowWorld, Arcus College, Parkstad Limburg Theaters, Event Design Parkstad, Waterval Electro Heerlen, Power Area en de Vrije Academie ZOM.

