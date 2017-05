Ambassadeurs gezocht voor de Volmolen

Natuurmonumenten Zuid-Limburg is op zoek naar vrijwilligers voor een nieuw te openen informatiepunt bij de Volmolen in Epen. In de molen zorgen de vrijwillige molenaars er voor dat de molen draait, en voorzien ze bezoekers van informatie over de molen. Voor de informatievoorziening over het Geuldal rondom de Volmolen zoeken we enthousiaste vrijwilligers. Tijdens de Nationale Molendag op 13 mei is er een kennismakingsmiddag op de Volmolen, Plaatweg 1 Epen. Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Lean Brauers; Boswachter Vrijwilligerscoördinatie, T.045-52125022; E. L.brauers@natuurmonumenten.nl

Gastheer of gastvrouw van het Geuldal. De Volmolen is gemiddeld twee zaterdagmiddagen per maand geopend, behalve in januari en december. De Volmolen wordt vooral in de zomermaanden druk bezocht, Daarom vragen we in die periode hulp om bezoekers buiten te ontvangen en een vraagbaak te zijn voor mensen die het Geuldal bezoeken. Het informatiepunt zal worden bemand op 10 en 24 juni, 8 en 22 juli en 12 en 26 augustus van 13.00 tot 17.00 Van de ambassadeurs vragen we om minimaal drie van deze dagen beschikbaar te zijn als gastheer/gastvrouw. Natuurmonumenten biedt een training waarbij de toekomstige ambassadeurs leren over de natuur en cultuurhistorie van het Geuldal, een contract met bijbehorende verzekering, een keer per jaar een vrijwilligersuitje, en kleding van Natuurmonumenten in bruikleen