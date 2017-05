  FC HOENSBROEK SCHRIJFT HISTORIE

Ercan Erbas |

FC Hoensbroek 1- SHH: 2-0(1-0)

Scoreverloop: 2e min. 1-0 Robert Velraeds en 84e min. 2-0 Swen Cornelissen.

Dankzij een 2-0 overwinning op SHH mag FC Hoensbroek zich voor het eerst in haar 70-jarige bestaan 1e klasser noemen. Een kampioenschap dat uiteindelijk de hele club toekomt. Een standvastig beleid, dat uiteindelijk beloond wordt met dit prachtige kampioenschap.

De koploper begon prima aan de wedstrijd. Al na 2 minuten knikte Robert Velraeds een hoekschop van Jochen Hahnraths prima binnen, 1-0. Aan de overzijde zag SHH-speler Nicolas Mitchell zijn inzet tegen de paal belanden. Ook Hoensbroek-middenvelder Remco Theunissen had het geluk niet aan zijn zijde, toen zijn geplaatste bal nog net van de doellijn gekeerd werd. Halverwege de 1e helft was SHH ook dicht bij de gelijkmaker. Gelukkig voor Hoensbroek kon het schot van Swen Domburg nog tijdig geblokt worden. Nog voor de thee had FC Hoensbroek de score verder kunnen opvijzelen. Maar prima kansen waren niet aan Swen Cornelissen, Glenn Biesmans en Robert Velraeds besteed.

Namens SHH kopte invaller te Wierik van dichtbij ook nog nipt over. Diezelfde te Wierikt mikte een paar minuten later bijna in eigen doel. Zijn terugspeelbal rolde maar rakelings langs het SHH doel. In blessuretijd dacht FC Hoensbroek alsnog op 2-0 te komen. Randy Queadackers dacht voor de verdubbeling van de score te gaan zorgen, maar zag tot zijn eigen verbazing zijn treffer in wording voor een vermeende overtreding op de SHH-goalie afgefloten worden.

Ook in de 2e helft had FC Hoensbroek lange tijd het beste van het spel. Maar meerdere malen stond de prima SHH-keeper Ruud Schuman een Hoensbroek treffer in de weg. Het duurde tot 6 minuten voor tijd, toen pas de bevrijdende 2-0 viel. Swen Cornelissen bekroonde zo zijn prima wedstrijd met een prachtige treffer. Doelman Schuman behoedde hierna met een aantal prima reddingen zijn ploeg voor een nog grotere nederlaag. Niet veel later klonk er het eindsignaal van scheidsrechter Kolenberg uit Helmond en barste het feestgedruis in Hoensbroek los.

Foto’s®Parkstadactueel/Tom de Cock

