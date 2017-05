Open tuindagen op kasteel Hex

Ton Reijnaerts |

VRIJDAG 9 – ZATERDAG 10 – ZONDAG 11 JUNI

De jaarlijkse ontmoeting in Heers tussen de echte tuinliefhebbers die kwaliteit waarderen, en kwekers en andere professionals die samen met hun waren zoveel mogelijk van hun kennis willen overdragen is altijd opnieuw een unieke happening en ervaring. Rond het schitterende kasteel Heks met haar eeuwenoude rozentuinen en imponerende Engelse landschapstuin ingebed in het glooiende landschap van zuidelijk Haspengouw is het altijd weer genieten puur. De internationale rozendagen – dit jaar in het weekend van 9 t/m 11 juni – staan bij tuinliefhebbers in de Euregio dan ook met rood omcirkeld op de kalender.

Kasteel Hex ligt in het dorpje Heers nabij de Romeinse baan tussen Maastricht en Tongeren. Kasteel Hex werd door de prins-bisschop van Luik, Franz-Karl von Velbrück, gebouwd in de jaren tussen 1770 en het jaar van zijn dood in 1784. De Luikse prins-bisschop Karel van Velbrück koos het riante landschap met zacht glooiende heuvels, groene weiden, vruchtbare akkers, boomgaarden en plukjes bos uit om een aards paradijs te creëren. Een ‘Arcadia’ naar de smaak en filosofie van de 18de eeuw. De heuvel die zich boven het dorp uitstrekt, werd gelijkgemaakt tot een groot terras, waarop een jachtpaviljoen werd gebouwd, waarbij formele of stijltuinen werden aangelegd. De overige heuvels vormden een geschikt terrein om een landschapspark te creëren.

Van Velbrück tot D’Ursel

Na de dood van von Velbrück werd het landgoed door vererving eigendom van de familie de Marchant d’Ansembourg. Toen de laatste d’Ansembourg kinderloos stierf, werd het landgoed geërfd door de familie d’Ursel. De huidige bewoners zijn de tweede en derde generatie d’Ursel op Hex. Graaf Ghislain en Gravin Stéphanie d’Ursel beheren het landgoed nog steeds in de geest van de bouwheer van weleer. Daardoor heeft kasteel Hex haar sfeer en unieke karakter behouden. Tijdens de open tuindagen krijg je een unieke gelegenheid om het ervaren. Dan opent Hex haar poorten voor fervente tuinliefhebbers uit binnen en buitenland. Gespecialiseerde en gerenommeerde internationale plantenkwekers en tuinspecialisten bieden in de riante tuinen hun kennis aan en daarbij een keur aan vaste planten, één- en tweejarigen, heesters, bomen, rozen, alsook artisanale producten, gereedschap en tuinmaterialen aan. Ook gastronomisch kun je op deze dagen je hart ophalen in Hex. Kortom een event om niet te missen.

Tuinen Hex

B-3870 Heers-Heks

GPS: Meerstraat, 3870 Heers/Heks

Openingstijden 10.00-18.00 (kassa sluit om 17 uur)

Toegangsprijs: € 10 pp.

Jaarkaart: 16 € pp.

Leden van tuin- of natuurverenigingen betalen (op vertoon van lidkaart): € 8 pp.

Kinderen tot 16 jaar hebben gratis toegang.

Het terrein is minder toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen.

Honden zijn niet toegelaten.

De parking is gratis.

Voor meer informatie zie: www.hex.be

Foto Kasteel Hex.