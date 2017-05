Punten verlies voor Dames 1 van HC Nova

redactie van Parkstadactueel |

Na een paar weekenden zonder wedstrijd konden we vandaag weer aan de bak. Op het programma stond de uitwedstrijd tegen Son Dames 1, waar we thuis 2-0 van hebben gewonnen. We wisten dat het niet makkelijk zou worden en dat we moesten knokken op punten mee naar huis te nemen.

Met goede moed en overtuiging alles uit deze wedstrijd te halen begonnen we aan de wedstrijd. Son begon sterk en zette veel druk. We speelden vooral op onze helft van het veld waardoor halverwege de eerste helft de 1-0 van Son volgde uit een strafcorner. Kort daarna hadden wij een mooie aanval en een strafcorner. Door de alertheid van Malou bij de tweede paal ging de bal via de rebound in het doel 1-1! Hierdoor brachten we Son uit hun spel, we kregen iets meer ruimte maar kregen het niet voor elkaar om nog een doelpuntje te maken. Son herpakte zich en 1 minuut voor rust maakten ze na ongeveer 6 strafcorners de 2-1.

Na de rust ging het spel gelijk op, maar dat duurde niet lang. Son werd steeds sterker en zette opnieuw veel druk. Ze scoorde de 3-1, snel daarna volgde de 4-1 en 5-1. Ondanks dat Son vandaag beter was hebben we met z’n alle hard geknokt, hebben we onze kopjes niet laten hangen Ă©n gaan we volgende week tegen Drunen hard vechtenđź’Ş

Volgende week staat dus de thuiswedstrijd tegen Drunen op het programma. Een nieuwe kans om punten te pakken! Hopelijk zien we jullie langs de lijn!!

Tekst Esmée Lodewijks

Foto’s®parkstadactueel/Lucho Carreno