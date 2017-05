TREFZEKER GROENE STER DOET WAT HET MOET DOEN

Groene Ster heeft zich hersteld van de zeperd van verleden week bij DHC door op eigen veld IFC na een sterke tweede helft met ruime cijfers te verslaan: 4-0. Na een 1-0 ruststand kwamen de groen-witten in de tweede helft pas echt op stoom en werd de voorsprong steeds op de juiste momenten uitgebouwd. Groene Ster vertoeft nu weer boven de gevarenzone en zal de competitie-afsluiter bij Quick in Den Haag moeten winnen om het klassebehoud veilig te stellen zonder dat er naar de uitslagen op andere velden gekeken dient te worden.

Groene Ster wist wat het te doen stond in alweer het laatste thuisduel van seizoen 2016-2017. Winst was een must na het zure en onnodige verlies in Delft. Opponent IFC, dat ook nog niet veilig is, reisde ook voor de driepunter af naar Limburg en mocht in de beginfase aanspraak maken op meer spelaandelen. De fysiek sterke ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht zocht veelvuldig de boomlange frontman Marwin Richard om vanuit de kaats voor gevaar te zorgen. Kordaat verdedigend werk van Mick Hellemons en Kevin Werker voorkwam echter dat IFC tot grote kansen kwam, alhoewel de groen-witten van geluk mochten spreken toen een inzet van Yoeri Rombouts via de paal weer het veld in sprong.

Groene Ster speelde scherp en geconcentreerd en zocht daar waar mogelijk naar openingen. Werd via een vrije trap van Dylan Zwartjes, een kopbal van Ricardo Geurts en een schotpoging van Maikel van Kesteren nog het eerste gevaar genoteerd, na een half uur kon de openingstreffer de boeken in. Ricardo Geurts anticipeerde op een verwaaide hoekschop om vervolgens Roel Schirra te bedienen die in een drukke doelmond het meest attent reageerde en de bal via de stuit in het doel wist te koppen: 1-0. Een voorsprong die Groene Ster tot aan de rust wist te consolideren.

De tweede helft greep Groene Ster vervolgens aan om de score te vergroten en het duel in het slot te gooien. Steeds op de juiste momenten wist de ploeg van Ed Hendriks/Remo Gielkens/Diego Jongen toe te slaan. Roel Schirra plaatste eerst nog een vrije trap net over de lat, maar na een dik uur voetbal was het wel raak. De soeverein spelende Dylan Zwartjes stoomde op aan de rechterkant, liet een aantal tegenstanders zijn hielen zien om vervolgens met een gechipte voorzet Roel Schirra in staat te stellen koppend zijn tweede doelpunt van de middag te maken (2-0). Daarna was het hek van de dam en reeg Groene Ster de nodige kansen aan elkaar in een fase waarin Groene Ster de controle over het duel had en IFC er aanvallend niet meer aan te pas kwam. Een vlammend schot van Dylan Zwartjes op de deklat boven IFC-goalie Bas van Zee bleek uitstel van executie.

De sterdragers gaven de bezoekers vervolgens de definitieve knock-out nadat een lage strakke voorzet van Dylan Zwartjes de IFC-defensie inclusief doelman Bas van Zee verraste waarna Dave Velraeds de bal het laatste zetje kon geven: 3-0. Bij een goed met inzicht genomen hoekschop van Dylan Zwartjes was het vervolgens wederom raak nadat verdediger Kevin Werker bij de eerste paal zijn eerste seizoenstreffer kon binnentikken: 4-0. Groene Ster speelde het duel vervolgens vakkundig uit en hengelde een verdiende, ruime driepunter binnen.

De supporters werden in het laatste thuisduel van het seizoen getrakteerd op de grootste zege van dit seizoen. Komende zondag weet Groene Ster pas echt wat deze driepunter waard is geweest als op de slotdag van de competitie een bezoek wordt gebracht bij Quick in Den Haag.

Foto’s®Parkstdactueel/Tom de Cock

