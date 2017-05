RÉPARER LES VIVANTS TE ZIEN BIJ HET FILMHUIS DE SPIEGEL.

België, Frankrijk, 2016 / 103 minuten

Regie: Katell Quillévéré

Met: Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval, Bouli Lanners, e.a.

Donderdag 11 mei / 20.00 uur TICKETS

Vrijdag 12 mei / 20.00 uur TICKETS

Drie surfende tieners, vol energie en levenslust, belanden op weg naar huis in een auto-ongeluk. Een van de drie, Simon, ligt in coma. Het wordt al snel duidelijk dat hij nooit meer zal ontwaken. Aan zijn ouders wordt een moeilijke vraag voorgelegd: mogen zijn organen gedoneerd worden?

Réparer les Vivants is een ingetogen drama dat de vele visies, dilemma’s en persoonlijke trauma’s belicht van alle betrokkenen bij orgaandonatie. Zowel de familie van de donor als die van de ontvanger komt aan bod. Simons hart wordt gedoneerd aan Claire, een vrouw van middelbare leeftijd, een onbekende voor Simons familie. Ze raakt voor altijd verbonden aan de tiener.

Met de uitgebreide aanpak van Katell Quillévéré is Réparer les Vivants een poëtische ensemblefilm geworden die de kijker niet onberoerd laat. Mede dankzij de sterrencast en de strelende soundtrack is deze film een parel en wordt Katell gezien als een van de grotere filmmakers van de toekomst. (D.P.)

★★★★ Volkskrant – “Hoewel zwaarbeladen, wordt het realistische Réparer les Vivants nooit zweverig of sentimenteel.”

★★★★ VPRO Cinema – “Intelligent, integer en ook aangrijpend drama over orgaandonatie wordt nergens sentimenteel of prekerig.”

