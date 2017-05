Kindermarkt Kerkrade-centrum zaterdag 13 mei

Speciaal voor kinderen tot 12 jaar wordt op zaterdag 13 mei van 12.00 uur tot 16.00 uur een kindermarkt georganiseerd in Kerkrade-Centrum. De kindermarkt is zowel voor als door kinderen, dus erg interessant als u nog kinderspullen hebt liggen die niet meer gebruikt worden.

Van baby- en kinderkleertjes tot speelgoed, het mag allemaal verkocht worden. Dus duik de kelder in of de zolder op en kijk wat uw kinderen allemaal niet meer gebruiken, want het kan misschien nog wat opleveren op de kindermarkt! Deelname is gratis, maar om zeker te zijn van een plaats moet uw kind wel aangemeld zijn. Daarnaast dient er vooraf 5 euro borg betaald te worden die u na afloop, indien de verkoopplaats netjes achter gelaten wordt, weer terug krijgt. Extra optie is om gebruik te maken van een kraampje van ongeveer drie meter inclusief dekzeil. De borg bedraagt in dat geval 10 euro. Kinderen die deelnemen aan de markt dienen onder begeleiding te zijn van tenminste één volwassene.

Heeft u een kind tot 12 jaar en wilt u graag een plaats voor hem/haar op de kindermarkt reserveren? Geef dan de naam en leeftijd van uw kind door via het telefoonnummer 06-29391423, of via mail: info@joko-events.nl

Kerkraads kampioenschap penalty schieten zaterdag 13 mei

Gelijktijdig met de kindermarkt wordt op de Markt het Kerkraads kampioenschap penalty schieten gehouden. Dit evenement zou in eerste instantie op 18 maart plaatsvinden, maar vanwege de weersomstandigheden is het verplaatst naar zaterdag 13 mei. Deelnemende kinderen zullen in twee leeftijdsgroepen de strijd aan gaan. Kinderen van 12 t/m 16 jaar strijden om de titel Kerkraads kampioen penalty schieten en kinderen van 8 t/m 11 jaar om de titel Kerkraads kampioen pion schieten. De keeperstalenten van de keepersacademie Parkstad onder leiding van oud-Roda JC speler Sieb Dijkstra zullen aan de middag meewerken.

Wilt uw kind zijn/haar voetbalkwaliteiten op 13 mei op de Markt testen tegen echte keeperstalenten? Meld u dan aan via het telefoonnummer 06-29391423, of via mail: info@joko-events.nl

Foto afdeling communicatie kerkrade