Minister Henk Kamp bezoekt Limburgstand in München

redactie van Parkstadactueel |

Minister Henk Kamp van Economische Zaken bezocht vandaag de Limburgstand op de transport- en logistiekbeurs in München. Van links naar rechts: Ruud van Heugten, directeur Development Company Greenport Venlo, gedeputeerde Twan Beurskens van Economie en Kennisinfrastructuur, Venlo’s wethouder Stephan Satijn van economische zaken, luchtvrachtondernemer Ismail Durmaz, tevens exploitant van Maastricht Aachen Airport, minister Henk Kamp van Economische Zaken en voorzitter Jan Tindemans van het European Logistics Centre (ELC) Limburg.

Limburgs Gedeputeerde Twan Beurskens van Economie en Kennisinfrastructuur: ,,In Limburg draait veel om logistiek. Er werken 60.000 Limburgers in deze sector, die een omzet genereert van bijna € 5 miljard. Al jaren op rij zijn we dé logistieke hotspot van Nederland. Limburg zit namelijk precies op de Europese corridor vanaf de zeehavens Rotterdam en Antwerpen verder Europa in. Die bijzondere positie gaan we verder uitventen. Het provinciebestuur van Limburg stimuleert daarom innovaties bij logistieke bedrijven. Dat willen we in München graag etaleren.”

Foto Afdeling Communicatie provincie limburg