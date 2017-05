Record aantal inzendingen Brightlands InnovAward

84 Limburgse ondernemers hebben zich gemeld voor de Brightlands InnovAward. Dat is een record sinds de introductie van deze tweejaarlijkse innovatie stimuleringsprijs in 2013 van Limburg&Co, in het leven geroepen door de Provincie Limburg. Een selectiecommissie heeft er vijftien genomineerd voor de tweede ronde. ,,Het groot aantal inzendingen toont de innovatiekracht van het Limburgs bedrijfsleven aan,” zegt gedeputeerde Twan Beurskens van Economie en Kennisinfrastructuur.

In 2013 waren er 57 inzendingen en in 2015 75; Dit jaar waren er opvallend veel inzendingen van het kleinbedrijf (66), tien van het middenbedrijf en acht van het grootbedrijf. Ook zijn er inzendingen zonder directe relatie met de Brightlands campussen .

Gedeputeerde Beurskens: “Goed dat zoveel kleinbedrijven intensief bezig zijn met innovatie. Ook deze bedrijven beseffen steeds beter dat innovatie en co-creatie sleutels zijn tot succes en continuïteit. De vele inzenders die direct of indirect een relatie hebben met de campussen laat zien dat ons beleid vruchten begint af te werpen. Er staat de jury nog een pittige klus te wachten”

Bij de selectie waren de criteria: innovatie, realiteitszin, economische spin-off, marktintroductie en duurzaamheid.

De genomineerden voor de tweede ronde zijn:

Novioponics in Venlo met een gel voor duurzamer gebruik van pesticiden.

Granito Betonindustrie in Ittervoort met een lichtgewicht betonnen balkon.

Eurofibers in Maastricht met beschermende bovenkleding voor hulpverleners, politie, brandweer en beveiligers.

Hotraco Group in Hegelsom met een vogelmijtteller, die het leven van kippen verbetert en het gebruik van bestrijdingsmiddelen vermindert.

Accerion in Venlo met een positioneringstechnologie voor mobiele robots in Venlo.

Celci in Weert met een zelfverwarmend babyflesje.

Venctioneer in Maastricht bundelt kennis van besturing van machines met moderne communicatietechnieken.

Pentair Haffmans in Venlo voorkomt het ontstaan van broeikasstoffen in het productieproces van biogas.

Peracutus in Roggel met een apparaat dat het volume meet van oedeem aan ledematen.

PT Theragnostic in Maastricht ontwikkelt een systeem voor op de patiënt afgestemde radiotherapie bij longkanker.

Scelta Mushrooms in Venlo ontwikkelt een alternatief voor smaakversterkers. Dit draagt bij aan het verlagen van zoutconsumptie.

Mini Containment Nederland in Panningen heeft een apparaat om asbestvezels in de lucht vast te stellen.

Stogger in Paningen heeft een draadloos LED verlichtingsconcept.

Tomas in Sevenum heeft een lekvrije stoma ontwikkeld.

Wind Tales in Hegelsom heeft een ademgestuurd spel ontwikkeld om ademhalingsoefeningen leuk en uitdagend te maken voor mensen met chronische longziekten.

De genoemde bedrijven worden in september en oktober door de selectiecommissie bezocht. De commissie doet daarna een voordracht voor maximaal drie winnaars, die elk € 30.000,– ontvangen. De prijsuitreiking vindt plaats op 8 december in het Centre Court op de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen.