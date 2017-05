” Zondag 14 mei is de Waarheid voor EHC “

Zondag 14 Mei is een dag waarop heel EHC/Heuts in de ban is van 2 belangrijke gebeurtenissen: wordt het derde kampioen en kan het eerste zich handhaven in de hoofdklasse?

EHC/Heuts 3 voert al het hele seizoen de ranglijst aan en kan zondag kampioen worden door te winnen tegen en bij Amstenrade. De wedstrijd begint om 12.00 uur en na (een goede) afloop is er in onze kantine feest met muzikale ondersteuning van een DJ.

Als het derde elftal, hun begeleiding en trouwe supporters aan hun feestje bouwen, staat het eerste voor de opgave om de laatste competitiewedstrijd in ieder geval winnend af te sluiten om een verder verblijf in de hoofdklasse mogelijk te maken. Daarvoor moet de concurrentie wel punten laten liggen. Gezien hun programma moet dit wel mogelijk kunnen zijn. De bal is rond en je weet het maar nooit.

Beide teams kunnen tijdens hun wedstrijd de steun van zo veel mogelijk supporters goed gebruiken en rekenen dan ook op veel rood-witte kleuren langs de lijn. Laat zien dat je EHC-er bent en kom zondag naar het veld om de ploegen te steunen in hun strijd.

