Activiteit Zelfverdediging afgetrapt in Hoog Anstel

redactie van Parkstadactueel |



Wethouder Leo Jongen kijkt toe hoe Marc Duykers instructies geeft over zelfverdediging.Met de kick-off in Zorgcentrum Hoog Anstel is donderdag 4 mei de activiteit Zelfverdediging gestart.

De opening op 4 mei was de start van een reeks lessen die gedurende de maand mei in verschillende wijken plaatsvindt. De kick-off werd verzorgd door wethouder Leo Jongen (ouderenbeleid): “Deze activiteit is een prima aanvulling op de diverse activiteiten die in Kerkrade voor de inwoners worden georganiseerd.”

De lessen worden aangeboden door Marc Duykers van Parkstad Martial Arts Institute. Hij is ervaren in het geven van (zelfverdediging)lessen aan jong en oud. “Het is van belang dat mensen zich bewust zijn hoe kwetsbaar men is in de openbare ruimte. Door middel van zelfverdediging worden mensen mentaal en fysiek sterker. Dit zorgt ervoor dat mensen meer vertrouwen hebben als ze over straat lopen. Tijdens de lessen geef ik mensen tips mee hoe men zich het beste in de openbare ruimte kan begeven. Tevens laat ik deelnemers oefeningen uitvoeren die het straatbeeld schetsen, denk hierbij aan een overval bij de pinautomaat. Gedurende mijn lessen houd ik altijd rekening met de behoefte van de deelnemers, hier pas ik mijn lessen dan ook op aan.”

Introductielessen

Voelt u zich soms ook wel eens onveilig op straat en wilt u graag tips krijgen hoe u hiermee om moet gaan? Dan kunt u in de maand mei GRATIS deelnemen aan de activiteit Zelfverdediging. Deze activiteit vindt plaats op de volgende locaties en tijdstippen:

SPORTSCHOOL PARKSTAD MARTIAL ARTS INSTITUTE

Bleijerheiderstraat 10

Maandag 15 & 22 mei

13.30 – 14.30 uur

HUISKAMER PASTOOR STEVENSSTRAAT

Pastoor Stevensstraat 9

Dinsdag 16 & 23 mei

09.30 – 10.30 uur

ZORGCENTRUM HOOG ANSTEL

Hoog Anstel 1

Donderdag 18 mei

13.30 – 14.30 uur

WIJKPUNT AUW NOEËDKIRCH

Ons Limburgstraat 57

Vrijdag 12, 19 & 26 mei

14.00 – 15.00 uur

Bij voldoende belangstelling krijgen de lessen na de maand mei een vervolg op dezelfde locatie en hetzelfde tijdstip als de introductielessen. Hieraan zijn vanaf juni wel kosten verbonden.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marco Vanhommerig of Mariska Vreuls, Team Welzijnswerk Impuls Kerkrade, tel. (045) 5456351

Foto Afdeling communicatie Kerkrade