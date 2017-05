Kampioen ontvangt Jabeek

Voor KVC Oranje, afgelopen zondag in Ubachsberg, bij RKSVB, kampioen geworden in 5B, staat de laatste wedstrijd op het programma. De ploeg van Rene Küpper, komend seizoen oefenmeester bij WDZ, ontvangt vv Jabeek.

Voor KVC Oranje eigenlijk een wedstrijd om ‘des keizers baard’. Althans, er moet en hoeft niets meer. Hoewel, de derde periodetitel ligt voor het grijpen en als die wordt behaald, zou dat natuurlijk de bekende kers op de taart betekenen. Als de derde periode wordt gewonnen, komt er een vervangende periodekampioen. Dat wordt dan de ploeg die in die derde periode na KVC Oranje het hoogst is geëindigd en nog geen periodekampioen is of als zodanig is aangemerkt. Op dit moment staan de mannen ‘oet Joabik’ op die plek, met evenveel (18) punten als RKSVB, maar met een beter doelsaldo (+11 tegen +10).

KVC Oranje heeft in de derde periode al 21 punten verzameld en een doelsaldo van +21. Het ligt dus voor de hand, uitgaande van de verschillen in doelsaldo, aan te nemen dat de derde periode (ook bij klein verlies is dat het geval) door KVC Oranje wordt gewonnen, maar dat deze dan overgaat naar Jabeek of RKSVB. Die laatste ploeg moet op bezoek bij Eikenderveld.

Onder normale omstandigheden gaan overigens zowel Jabeek als RKSVB de nacompetitie in. Als bijvoorbeeld RKSVB de derde periodetitel overneemt van KVC Oranje dan gaat Jabeek aan het extraatje deelnemen omdat het dan de eerste periodetitel van KVC Oranje overneemt, dit omdat oranje-wit kampioen is geworden en Jabeek dan met 49 punten de hoogste geklasseerde ploeg in de eindrangschikking zonder periodetitel is.

Het kan overigens nog vrij complex worden. Er zit namelijk één addertje onder het gras. In de derde periode staat Havantia met 15 punten op de teller en een doelsaldo van +8. Zouden Jabeek en RKSVB verliezen, en daarnaast Havantia winnen, dan hebben we dus drie ploegen met 18 punten. Het doelsaldo bepaalt dan wie van deze drie ploegen de periodetitel van KVC Oranje overneemt. Mocht dat Havantia zijn, dan valt Jabeek of RKSVB af als deelnemer aan de nacompetitie. Om dat te bepalen moeten we naar de totaalstand kijken. Jabeek heeft 4 punten meer behaald dan RKSVB en dat zal dus in het geschetste scenario niet veranderen, oftewel in dat scenario valt RKSVB buiten de boot.

Ingewikkeld verhaal natuurlijk. In ieder geval betekent een en ander dat Jabeek zonder meer is verzekerd van deelname aan de nacompetitie. Dat betekent ook dat we aan de Voorterstraat een wedstrijd mogen verwachten tussen twee ploegen die vrijuit kunnen voetballen. Daarbij zal de kampioen wellicht last hebben van zware benen, na een week van het nodige gefeest. We laten ons maar weer eens verrassen.

KVC Oranje en Jabeek verheugen zich op uw bezoek.